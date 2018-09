Bourse Zurich: le SMI clôture dans le rouge, les tensions commerciales pèsent

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé la séance de mardi sur un repli, poursuivant sur la lancée négative de la veille. Les investisseurs sont restés sur la retenue après l'extension par l'administration Trump des taxes punitives sur les importations chinoises et les mesures de représailles annoncées par Pékin.

Les principaux indices de New York s'inscrivaient pour leur part dans le vert en début de séance.

Les autorités chinoises ont annoncé mardi l'imposition de nouveaux droits de douane punitifs sur des biens américains pour 60 milliards de dollars d'importations annuelles en Chine, en représailles aux nouveaux tarifs douaniers annoncés par Washington lundi.

A partir de lundi 24 septembre, le géant asiatique appliquera des droits de douane de 5% ou 10% sur une liste de quelque 5200 produits en provenance des Etats-Unis.

Le locataire de la Maison Blanche a d'ores et déjà promis des contre-mesures d'envergure en réponse à celles de son partenaire commercial.

Le Swiss Market Index (SMI) a cédé 0,23% à 8915,87 points, avec un plus bas journalier à 8899,75 points et un plus haut à 8956,64 points. Le Swiss Leader Index (SLI) a perdu 0,05% à 1460,34 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,22% à 10'640,04 points. Sur les 30 principales cotations, 13 ont reculé du terrain, deux ont oscillé autour de l'équilibre et 15 ont progressé.

Clariant (+7,9%) a caracolé en tête des échanges tout au long de la séance. Le chimiste rhénan a dévoilé les contours de sa réorientation stratégique sous la houlette de son nouvel actionnaire de référence, le colosse pétrochimique saoudien Sabic. Ce dernier a d'ores et déjà exercé son droit à sélectionner un nouveau directeur général, mais promet que Clariant demeurera une société indépendante et cotée en Bourse.

A une certaine distance, Julius Bär (+1,2%) et Swisscom (+0,7%) sont montés sur les deux marches restantes du podium.

Les valeurs du luxe Swatch (+0,4%) et Richemont (+0,6%) ont également suscité l'intérêt des investisseurs.

Les géants bancaires Credit Suisse (stable) et UBS (-0,2%) ont terminé en ordre dispersé.

Le paquebot alimentaire Nestlé (-0,8%) a fini sous la ligne de flottaison, après avoir annoncé la cession de ses activités d'assurance pour plus d'un milliard et demi de dollars.

Roche (-0,2%) n'a pas profité du lancement de deux premières applications destinées à son écosystème d'assistance à la décision clinique en oncologie. L'autre poids lourds pharmaceutique Novartis (-0,5%) a aussi pesé sur l'indice vedette.

Outre Nestlé, les grands perdants sont Aryzta (-1,6%) et Sonova (-0,9%). Vifor (-0,3%) a annoncé une extension de son engagement dans le laboratoire biopharmaceutique américain Chemocentryx.

Sur le marché élargi, SHL Telemedicine a engrangé 2,3%, après avoir dévoilé un bénéfice semestriel multiplié par plus de quatre en comparaison annuelle.

Crealogix s'est offert 0,7%, malgré une performance 2017/18 revue à la baisse et des perspectives timides en matière de rémunération des actionnaires.

Von Roll (+10,3%) et Implenia (+3,4%) ont tous deux annoncé d'importants commandes.

jh/lk/buc