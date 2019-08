Bourse Zurich: le SMI clôture dans le vert porté par l'accalmie sino-américaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini la dernière séance de la semaine sur un gain, tout en effaçant une partie de l'avancée qu'elle avait engrangé en début d'après-midi. L'accalmie dans la guerre commerciale sino-américaine a été troublée par quelques tweets du président américain.

A la mi-journée, les indices américains naviguaient dans le rouge après avoir entamé positivement la séance. Des tweets de Donald Trump sur l'impact des tarifs douaniers contre la Chine semblaient tempérer l'optimisme des courtiers à Wall Street.

Donald Trump a nié vendredi que les tarifs douaniers imposés pour forcer la Chine à négocier un accord commercial posaient un problème à l'économie, mais a accusé la Banque centrale d'être responsable du ralentissement de la première économie du monde.

"Nous n'avons pas de problème de tarifs douaniers (nous remettons sur le droit chemin les mauvais joueurs et ceux qui ont des pratiques injustes), mais la Fed pose un problème. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font", a tweeté le président américain.

Jeudi le locataire de la Maison Blanche affirmé dans un entretien à la radio que des responsables américains et chinois du commerce devaient s'entretenir dans la journée.

Plus tôt, la Chine avait laissé entendre qu'elle n'entendait pas riposter aux dernières surtaxes douanières américaines sur ses produits, arguant que la guerre commerciale menaçait la croissance mondiale et qu'une reprise des négociations restait possible.

Au niveau macroéconomique, la confiance des consommateurs aux Etats-Unis s'est nettement détériorée en août en raison des inquiétudes liées à la guerre commerciale, selon l'estimation finale de l'enquête faite par l'Université du Michigan publiée vendredi.

L'indice de confiance s'est établi à 89,8 points, soit une chute de 8,6 points par rapport au mois de juillet. Il s'agit de la plus forte dégradation enregistrée depuis décembre 2012, souligne l'Université.

Toujours outre-Atlantique, l'activité économique dans la région de Chicago, qui s'était contractée en juin et juillet, s'est redressée de manière inattendue en août avec une reprise marquée des commandes, selon l'indice des directeurs d'achats de l'association ISM.

A la cloche, le Swiss Market Index (SMI) a pris 0,58% à 9895,65 points, après un plus haut journalier à 9941,33 points. En comparaison hebdomadaire, le SMI a gagné environ 1,5%. Le Swiss Leader Index (SLI) a engrangé 0,67% à 1507,98 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,68% à 12'060,92 points. Parmi les 30 "blue chips", 27 ont gagné du terrain et trois ont fini dans le rouge.

Swiss Re (-3,02%)a clôturé la séance en bon dernier, visiblement affecté par l'approche d'un premier ouragan saisonnier des côtes de la Floride, où l'état d'urgence a été décrété. Selon le gouverneur de Géorgie, qui a également déclaré l'état d'urgence, cette tempête a le "potentiel de produire des effets catastrophiques pour les habitants".

Swatch (-0,1%) et Roche (-0,02%) ont aussi cédé du terrain ce vendredi.

A l'autre bout, Sika (+2,5%), Logitech (+2,4%) et Temenos (+2,1%) ont mené le bal une bonne partie de la séance. Le développeur de logiciels bancaires genevois devrait profiter à plein régime de la numérisation croissante du secteur bancaire, après l'acquisition annoncée dans la soirée de mercredi.

Après avoir dominé les premiers échanges, Novartis (+1,3%) a effacé ses gains. Le laboratoire rhénan a rapporté la supériorité de son traitement expérimental contre la sclérose en plaques ofatumumab sur celui déjà commercialisé par son concurrent Sanofi.

Le troisième poids lourd Nestlé (+0,6%) a évolué plus ou moins en phase avec le marché.

UBS (+0,3%) ne devrait pas connaître une guerre des chefs après l'arrivée d'un ancien de Credit Suisse (+1,5%) à la direction générale. La succession de Sergio Ermotti ne constituera pas un problème, a assuré le principal intéressé dans un entretien à la NZZ. Julius Bär (+1,2%) a aussi terminé du bon côté.

Sur le marché élargi, le transformateur de produits laitiers Emmi (-0,5%) va fusionner sa filiale chilienne Surlat avec son concurrent Quillayes. Le chiffre d'affaires du groupe au Chili devrait ainsi atteindre quelque 170 millions de francs suisses.

Le producteur de puces de géolocalisation et de communication sans fil U-blox s'est enrobé de 2,7% après un relèvement de recommandation de la part d'UBS, à "neutral", après "sell".

Les sociétés immobilières Zug Estates (-0,8%) et Plazza (+0,4%) ont publié des résultats semestriels en hausse, tout comme le courtier CFT (+1,0%).

lk/vj