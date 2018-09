Bourse Zurich: le SMI clôture en baisse une journée mouvementée

Zurich (awp) - La Bourse suisse a bouclé l'ultime séance de la semaine sur une note négative, au terme d'une journée mouvementée. La présentation par Rome d'un budget triennal largement déficitaire a partiellement éclipsé un agenda conjoncturel par ailleurs chargé, éveillant des craintes autour d'une nouvelle crise de la dette en zone euro. Les données publiées par les Etats-Unis sur la fin de la séance ont néanmoins permis d'atténuer le mouvement de recul.

En Suisse, le marché était animé par une série d'annonces d'entreprises, notamment un remaniement à la direction de GAM et l'arrivée sur la cote de SIG Combibloc.

Malgré le pic d'inquiétude généré par le budget transalpin, les analystes de CMC Markets ont estimé que "la semaine a plutôt été positive pour les actions en Europe alors que nous nous approchons de la fin du troisième trimestre". Malgré les troubles géopolitiques et la guerre commerciale, les marchés devraient clôturer le trimestre "sur une note largement positive", ont-ils ajouté.

A la cloche, le Swiss Market Index (SMI) avait abandonné 0,27% à 9087,99 points, après avoir navigué entre 9083,39 et 9112,57 points. En variation hebdomadaire, l'indice phare de la place zurichoise conserve un gain de 1,03%.

Le Swiss Leader Index (SLI) s'est délesté de 0,54% à 1482,81 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 0,18% à 10'807,82 points. Sur les 30 valeurs vedettes, seules quatre ont fini dans le vert, tandis que les mastodontes pharmaceutiques Roche (-0,04%) et Novartis (+0,02%) ont flirté avec l'équilibre.

Roche a annoncé le rachat du laboratoire anglais Tusk Therapeutics, actif dans l'oncologie. Droia Oncology Ventures, l'actionnaire principal du laboratoire, recevra dans l'immédiat 70 million d'euros ainsi que des paiements d'étape allant jusqu'à 585 millions.

Les bancaires ont particulièrement souffert, à commencer par Julius Bär (-3,1%), exposé en Italie en raison notamment de sa reprise intégrale du gestionnaire de fortune Kairos Investment Management en début d'année. Ses compères n'en menaient pas beaucoup plus large, Credit Suisse (-2,6%) pointant en antépénultième position et UBS (-2,1%) intégrant le quintet des plus gros perdants.

La lanterne rouge a toutefois échu à Temenos (-4,3%) et AMS (-2,4%) a également reculé de plus de 2%.

Adecco (-0,7%) a vu sa recommandation dégradée jeudi par Kepler Cheuvreux et vendredi par Merrill Lynch de deux crans, avec dans les deux cas un sérieux coup de rabot sur l'objectif de cours.

Le petit peloton des échappés a été emmené à bon port par Dufry (+1,0%), devant le bon de participation Schindler (+0,9%). Kühne+Nagel (+0,9%) complète le podium. Givaudan (+0,8%) et Nestlé (+0,7%) ont également fait montre d'une belle résistance.

Sika (-0,6%) a ouvert à Querétaro, au nord-ouest de Mexico, une nouvelle usine spécialisée dans les colles destinées à l'industrie automobile.

Sur le marché élargi, GAM (-2,0%) a remanié sa direction. Le groupe zurichois a nommé Matthew Beesley dans la fonction de directeur des investissements. Ce changement vise à gérer de manière "cohérente et efficiente" la gestion des placements. Natalie Baylis, responsable de la conformité et membre du comité de direction depuis juin, a annoncé son départ pour fin octobre.

Pour son retour à la Bourse suisse, SIG Combibloc a bouclé sa première séance à 12,30 francs suisses, soit au dessus du prix d'émission de 11,25 francs suisses.

buc/fr/jh