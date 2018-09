Bourse Zurich: le SMI clôture en légère hausse

Zurich (awp) - La Bourse suisse a accéléré le rythme mercredi après-midi, parvenant à clôturer en légère hausse. La place zurichoise n'a pas vraiment été soutenue par Wall Street qui évoluait en ordre dispersé en raison des derniers développements dans la guerre commerciale que se livrent Washington et Pékin.

Le Premier ministre chinois Li Keqiang a reconnu sans ambages que la deuxième économie mondiale connaît "des difficultés accrues" pour maintenir une croissance stable, face à la violente tempête commerciale qui l'agite.

"La dispute commerciale semble avoir pris un mauvais tournant, mais les courtiers ne s'attendent pas dans l'immédiat à une nouvelle escalade", ont estimé les analystes de CMC Markets.

En matière macroéconomique, le Seco a relevé les prévisions de croissance pour la Suisse et table sur une hausse du PIB de 2,9% en 2018. Pour l'année suivante, la progression a été confirmée à +2,0%. Mirabaud Securities a souligné une "bonne nouvelle pour la Suisse", mais rappelé que le Seco a mis en garde contre un éventuel ralentissement en raison des tensions commerciales.

Aux Etats-Unis, les mises en chantier de logements aux Etats-Unis ont rebondi davantage que prévu en août par rapport à juillet et sont remontées au-dessus de ce qu'elles étaient il y a un an. Le déficit des comptes courants s'est replié plus que prévu au deuxième trimestre.

A clôture de la Bourse suisse, le SMI s'est figé en hausse de 0,27% à 8939,85 points, alors que le SLI s'est adjugé 0,33% à 1465,10 points. Le SPI a pris 0,21% à 10'662,87 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 12 ont reculé et 16 augmenté.

Adecco (-6,2%) est resté au fond du classement jusqu'en fin de séance. Le spécialiste du placement de personnel a annoncé des revenus en hausse de 2% en juillet et août, en chiffres ajustés des jours fériés et sur une base organique. Il a fait part toutefois d'une légère décélération en septembre au regard du début du 3e trimestre.

Négociés hors dividende, Richemont (-2,4%) a fortement reculé, tout comme Logitech (-1,9%), Aryzta (-1,5%) et Sonova (-1,1%).

A l'inverse, les bancaires Credit Suisse (+2,2%), UBS (+2,1%) et Julius Bär (+1,2%) ont fini la journée en nette progression.

Clariant (+1,9%) a également été recherché, après avoir bondi de 7,9% la veille. Le chimiste bâlois s'est lancé dans une nouvelle stratégie ambitieuse en visant une forte croissance, après l'arrivée en force dans son capital (24,99%) du saoudien Sabic.

Les trois poids lourds Nestlé (-0,2%), Roche (-0,1%) et Novartis (+0,3%) ont fini en ordre dispersé.

Sur le marché élargi, Sulzer (-4,7%) a nettement cédé ses gains. Le groupe industriel a pourtant engrangé 15 millions de francs suisses via le placement de 5 millions d'actions propres auprès d'investisseurs institutionnels.

Barry Callebaut (-0,9%) a annoncé à la fois un accord à long terme avec Burton's Biscuit Company et sa volonté d'augmenter sa capacité de production au Royaume-Uni.

Straumann (-0,7%) a dévoilé son ambition de pénétrer le marché des implants non premium en Chine et dans d'autres pays asiatiques, en prenant le contrôle du Taïwanais T-Plus.

Flughafen Zürich (-1,5%) a été pénalisé par le repli de ses homologues européens. Dans une étude sectorielle, la banque espagnole Santander a fait part de son pessimisme quant à l'évolution du nombre de passagers et leur motivation à faire des emplettes dans les aéroports.

al/jh