Bourse Zurich: le SMI clôture pour la première fois au-dessus des 10'000 points

Zurich (awp) - Nouvelle journée à marquer d'une pierre blanche à la Bourse suisse. L'indice vedette SMI a pour la première fois de son histoire terminé au-dessus de la barre des 10'000 points. Il n'est toutefois pas parvenu à battre son récent record historique en séance (10'062,65 points). Le marché a poursuivi sur la tendance positive de la veille.

A New York, Wall Street cédait en revanche un peu de terrain en matinée. Les investisseurs continuaient d'évaluer les suites à donner à la trêve décidée entre Washington et Pékin alors que les Etats-Unis ont ouvert un nouveau front contre l'Europe.

"Le marché manque de conviction ce matin, ce qui peut se comprendre alors que les célébrations du 4 juillet approchent et que l'enthousiasme autour du G20 s'affadit", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.

"La plupart des commentateurs ont souligné à quel point il sera difficile pour les deux pays d'atteindre un accord de long terme", a signalé Karl Haeling de LBBW, justifiant selon lui un mouvement de retrait mardi après le ton optimiste des dirigeants américains ces derniers jours.

Des analystes mettaient par ailleurs en avant la menace des USA d'imposer de nouvelles taxes à l'Union européenne, notamment sur des fromages et whiskies européens, en rétorsion à ce qu'ils estiment être des subventions abusives aux constructeurs aériens de la part de l'UE.

Le SMI a fini sur un gain de 0,51% à 10'020,93 points, avec un plus haut à 10'055,04 points et un plus bas à 9978,94 points. Le SLI a gagné 0,32% à 1537,09 points et le SPI 0,50% à 12'118,36 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 17 ont progressé, 12 reculé et Partners Group a fini stable.

Le podium du jour se compose de SGS (+2,0%), Swiss Re (+1,7%) et Nestlé et Swiss Life (chacun +1,4%).

Les deux autres poids lourds Novartis (+0,5%) et Roche (+0,1%) ont fini un peu plus loin après une analyse de Bryan Garnier, qui relevé l'objectif de cours des deux titres. Pour Novartis, l'analyste a salué l'autonomisation d'Alcon et estimé que la direction pourrait relever ses ambitions. Pour Roche, l'expert a rappelé que le groupe affiche une confiance inébranlable dans sa capacité à surcompenser le manque à gagner généré par l'arrivée de biosimilaires, aussi bien sur cette année que la suivante, ce que le marché sous-estime.

Du côté des perdants, Logitech (-3,4%) a fini lanterne rouge, précédant Lonza (-1,2%) et Vifor (-1,0%).

Baader Helvea a relevé l'objectif de cours de Lonza et confirmé "buy". L'analyste table sur une croissance des recettes de l'ordre de 7%, malgré des difficultés pour l'unité Specialty Ingredients.

Aux bancaires, Credit Suisse (-0,6%) a cédé du terrain au lendemain de l'annonce du départ du banquier vedette Iqbal Khan, remplacé par Philipp Wehle à la tête de la Gestion de fortune internationale.

UBS (+0,3%) reste sous enquête de la Comco dans le dossier de manipulation du Libor en yens, alors que ses homologues britannique Lloyds et néerlandais Rabobank ont conclu des accords à l'amiable pour quelques centaines de milliers de francs suisses.

Julius Bär (+1,3%) a fini dans le haut du tableau.

Sur le marché élargi, Stadler Rail (+0,8%) a confirmé un gros contrat pour des rames Flirt Akku en Allemagne, représentant près de 670 millions de francs suisses.

Cembra Money Bank (-0,3%) a placé 1,2 million de ses propres actions ainsi qu'un emprunt convertible pour 250 millions de francs suisses pour financer le rachat de Cashgate, une opération chiffrée à 277 millions de francs suisses. Dans la foulée, Standard & Poor's a dégradé la perspective pour la capacité d'endettement du spécialiste du crédit à la consommation, saluant toutefois une "acquisition stratégique".

Sans information spécifique, Blackstone Resources (+6,3%) a présenté la meilleure performance du jour et Obseva (-4,6%) la pire. Ce dernier avait fortement progressé la veille.

