Bourse Zurich: le SMI clôture sous 9200 points, Aryzta et Vifor chahutés

Zurich (awp) - La Bourse suisse a bouclé la séance de mercredi en territoire négatif. Après avoir fini la veille au-dessus des 9200 points pour la première fois depuis février, l'indice phare SMI n'est pas parvenu à défendre ce niveau symbolique. Parmi les "blue chips", Vifor a perdu des plumes après son partiel, alors qu'Aryzta a poursuivi sa descente.

Wall Street a ouvert en baisse mercredi après plusieurs séances de progression, alors que de nouvelles tensions commerciales survenaient après que Washington a confirmé mardi de futures sanctions contre Pékin.

"Si l'on devait attribuer cette baisse à quelque chose, ce serait simplement au besoin du marché de faire une pause", a commenté Patrick O'Hare de Briefing, en référence à la progression des trois principaux indices au cours de respectivement les six (Nasdaq), quatre (S&P 500) et trois (Dow Jones) séances antérieures.

Les analystes de Charles Schwab voyaient derrière ce recul "un optimisme entravé par l'annonce des Etats-Unis de leur intention d'imposer des taxes douanières supplémentaires sur des produits chinois".

Sur le plan macroéconomique, les stocks américains de pétrole brut ont reculé un peu moins fortement que prévu la semaine dernière, tandis que la production a baissé pour la deuxième semaine de suite.

Le Swiss Market Index (SMI) s'est affaissé de 0,27% à 9176,15 points, avec un plus haut à 9192,07 points et un plus bas à 9139,71 points. Le Swiss Leader Index (SLI) a cédé 0,24% à 1501,13 points et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,23% à 10'920,96 points. Sur les 30 principales cotations, 19 ont perdu du terrain, et neuf en ont gagné, Dufry et Schindler terminant à l'équilibre.

Le trio de queue est resté inchangé, la lanterne rouge revenant à Aryzta (-6,9%), derrière Vifor (-3,7%) et Roche (-1,1%).

Le laboratoire saint-gallois a subi des prises de bénéfices, après des résultats en nette hausse au premier semestre. Le bénéfice net s'est envolé à 118 millions de francs suisses, contre une perte nette de 9,6 millions douze mois auparavant. Les ambitions annuelles ont été relevées.

Son homologue rhénan a vu son objectif de cours relevé par Kepler Cheuvreux, qui a confirmé "hold". L'analyste évoque des perspectives pour le second semestre et l'an prochain légèrement troublées, Roche anticipant une pression sur les marges.

Le concurrent Novartis (-0,2%) et le troisième poids lourd Nestlé (-0,1%) n'ont été d'aucun secours.

Credit Suisse a abaissé l'objectif de cours d'Aryzta et confirmé "underperform". La forte baisse du cours de la semaine passée est liée à la hausse de 20% des prix des céréales, selon l'analyste, qui s'attend à une influence négative de jusqu'à 400 points de base sur les marges.

Jefferies a réduit l'objectif de cours et confirmé "hold" pour Swiss Re (-0,3%) et raboté ses estimations de bénéfice par action pour 2018-20.

En haut du classement, Adecco (+1,1%), qui publiera son partiel jeudi, a terminé en première position, suivi par Bâloise (+0,8%) et ABB (+0,6%), sans nouvelles particulières.

Logitech a reculé de 0,2%, après un abaissement d'objectif par Goldman Sachs, qui a confirmé "neutral". L'analyste a légèrement adapté ses estimations pour tenir compte du solide premier trimestre 2018/19 et du relèvement des prévisions.

Aux bancaires, Credit Suisse a lâché 0,3%. Berenberg a relevé son objectif de cours et confirmé "sell". Julius Bär s'est replié de 0,2% et UBS (-0,06%) a terminé juste sous la ligne de flottaison.

Sur le marché élargi, Schmolz+Bickenbach (-2,2%) a nettement amélioré ses résultats au deuxième trimestre, portés par une hausse des prix et l'acquisition du français Ascométal.

DKSH a chuté de 6,1%, après une dégradation de deux crans par Credit Suisse, qui recommande désormais de se défaire du titre. L'analyste anticipe de nouveaux investissements et estime que les frais et la pression sur la marge brute limiteront l'augmentation du bénéfice par action ces prochaines années.

Obseva (-0,7%) s'est repris en fin de séance. Le laboratoire genevois a creusé ses pertes au second trimestre, mais se félicite des progrès réalisés dans le développement de ses produits actuellement en phase d'études cliniques.

