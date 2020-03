Bourse Zurich: le SMI confirme son rebond de la veille

Zurich (awp) - La Bourse suisse a poursuivi sur sa lancée positive de la veille et terminé nettement dans le vert mardi. Après avoir fortement progressé dans la première heure de transactions, le SMI a calmé un peu le jeu, perdant un peu d'élan avant de s'envoler à nouveau et d'inscrire son plus haut du jour dans le sillage de l'annonce surprise par la Fed d'une baisse de taux. Le soufflé est un peu retombé par la suite.

A New York, Wall Street, après avoir perdu du terrain après la publication du communiqué du G7 Finances qui a assuré être prêt à "utiliser tous les instruments appropriés y compris des mesures budgétaires", avait aussi fortement rebondi dans le sillage de la baisse de taux par la Fed. Là aussi, le soufflé retombait en matinée et les indices étaient repassés au rouge durant la conférence de presse de Jerome Powell.

Le patron de la Fed a estimé que la décision d'abaisser en urgence les taux d'intérêt pour contrer les effets de la propagation du coronavirus va donner "un coup de fouet significatif à l'économie" américaine. Il a souligné l'incertitude sur "l'ampleur et la persistance" de l'impact de l'épidémie.

"Personne ne sait combien de temps cela va durer", "nous ne pensons pas avoir la réponse à toutes les questions. Mais nous pensons que notre action va apporter un coup de fouet significatif à l'économie", a déclaré Jerome Powell. Il a également estimé qu'il fallait probablement s'attendre à "plus de coordination formelle" entre les pays du G7.

Le SMI a terminé en hausse de 1,37% à 10'087,40 points, avec un plus haut à 10'286,29 et un plus bas à 9990,61. Le SLI a gagné 1,40% à 1540,41 points et le SPI 2,1% à 12'300,34 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont progressé et 6 reculé.

Julius Bär (-2,1%), Credit Suisse (-1,4%) et Novartis (-1,1% ou 93 centimes) constituent le trio des plus gros perdants.

UBS (-0,1%) a fini juste dans le rouge. Le patron bientôt sur le départ de la banque aux trois clés Sergio Ermotti ne sera pas longtemps "au chômage". Il a été proposé à la présidence du réassureur Swiss Re (-0,04%). Ce dernier entend confier au Tessinois la présidence de son organe de surveillance à compter de 2021. M. Ermotti rejoindra dans un premier temps le conseil du numéro deux mondial de la réassurance, pour autant que ses actionnaires donnent leur feu vert.

Novartis était traité hors dividende de 2,95 francs suisses. Le groupe s'est associé aux efforts déployés par le partenariat "Europe-Pays en développement pour les essais cliniques" (EDCTP) pour financer la recherche contre la malaria.

Les deux autres poids lourds Nestlé (+2,9%) et Roche (+2,0%) ont très nettement progressé. L'Agence des produits alimentaires et médicamenteux américaine (FDA) a accordé une désignation de percée thérapeutique pour Esbriet (pirfenidone) de Roche, dans l'indication contre le cancer du poumon interstitiel inclassifiable.

Le traitement est déjà homologué sur une soixantaine de marchés, dont l'Union européenne depuis 2011 et les Etats-Unis depuis 2014, contre la fibrose pulmonaire idiopathique, a rappelé le géant bâlois.

Le podium du jour se compose de Temenos (+5,9%), Sika (+4,3%) et Clariant (+4,1%).

Logitech (+1,6%) a dû calmer ses ardeurs pour son exercice en cours 2019/20, qui terminera fin mars. Les conséquences à court terme du coronavirus se feront sentir au niveau de la rentabilité. Les prévisions de bénéfice opérationnel (Ebit) ont été revues à la baisse.

Egalement courtisé, Vifor (+2,6%) a profité de l'entame de couverture par l'agence de notation Fitch qui lui a attribué la note de crédit "BBB-" avec perspective "stable". Fitch a justifié la note par la position dominante de l'entreprise sur des marchés de niche en croissance et par ses ambitions de croissance organique, a relevé Vifor dans un communiqué.

Sur le marché élargi, nombre d'entreprises ont publié leurs résultats annuels. Cela a été le cas de Bellevue Group (-1,3%), Oerlikon (-1,0%) côté perdants et Medartis (+11,0%), Lindt&Sprüngli (N +5,9%, BP +6,3%), Forbo (+4,8%), VAT (+3,3%) et Feintool (+1,0%) pour les gagnants.

rp/lk