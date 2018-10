Bourse Zurich: le SMI consolide ses gains, barre des 8700 points à portée de tir

Zurich (awp) - La Bourse suisse consolidait ses gains mardi à l'approche de la mi-journée. La barre symbolique des 8700 points, sous laquelle le SMI des valeurs vedettes était retombé la semaine dernière semblait de nouveau à portée de tir. La veille, Wall Street a bouclé dans le rouge une séance en dents de scie, toujours fragilisée par les craintes autour de la remontée des taux d'intérêts, alors que Tokyo a rebondi sur fond de dépréciation du yen.

"Les marchés américains n'ont pas été en mesure de poursuivre le rebond observé vendredi", ont relevé les analystes de CMC Markets, soulignant que le resserrement de la politique monétaire américaine et le rabotage des prévisions ont incité les investisseurs à la prudence.

En Chine, l'indice des prix à la consommation a progressé de 2,5% en septembre par rapport au même mois de 2017, la quatrième accélération mensuelle de ce baromètre. Les prix à la production en revanche ont ralenti.

En Italie, les commandes à l'industrie ont augmenté de 0,9% en août sur un an, après une hausse de 2,8% en juillet. Au Royaume-Uni, le taux de chômage est resté inchangé à 4,0% lors de la période de juin à août, toujours au plus bas depuis 1975.

A deux jours d'un sommet à Bruxelles, le président du Conseil européen Donald Tusk a estimé le scénario d'une absence d'accord entre Londres et l'UE dans les négociations sur le Brexit est "plus probable que jamais".

Dans l'après-midi est prévue la publication de la production industrielle aux Etats-Unis en septembre.

A 10h55, le Swiss Market Index (SMI) prenait 0,36% à 8684,08 points, proche de son plus haut du jour. Le Swiss Leader Index (SLI) s'étoffait de 0,37% à 1385,63 points et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,38% à 10'257,58 points. Sur les 30 principales cotations, 23 gagnaient du terrain et sept en cédaient.

Vainqueur des premiers échanges, Sonova (-0,5%) était tombé en disgrâce et tenait désormais la lanterne rouge. Le fabricant d'appareils auditifs et implants cochléaires tient ce mardi une journée des investisseurs.

AMS (+2,6%) caracolait en tête classement, loin devant Vifor (+1,7%) et Logitech (+1,5%), sans nouvelle particulière.

LafargeHolcim progressait de 0,8%. Les juges français ont saisi plusieurs millions d'euros sur les indemnités versées à d'anciens dirigeants de Lafarge, dont l'ex-patron de Lafarge, Bruno Lafont, dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de financement du terrorisme en Syrie.

Aux bancaires, UBS (+0,1%) a vu lundi son procès pour fraude fiscale en France entrer dans le vif du sujet. Après avoir rejeté la semaine dernière des questions prioritaires de constitutionnalité posées par la défense, le tribunal correctionnel de Paris "a décidé de joindre l'ensemble des exceptions soulevées au fond". Credit Suisse prenait 0,4% et Julius Bär 0,6%.

Novartis (+0,6%) revendique le succès de deux études de suivi sur le Cosentyx, dans les indications contre la spondylarthrite ankylosante (AS) et le rhumatisme psoriasique (PsA). Le concurrent Roche prenait 1,0%, alors que Nestlé se délestait de 0,1%.

Temenos gagnait 1,3%. Le développeur de logiciels bancaires genevois a remporté une commande auprès de l'australien Uniting Financial Services (UFS).

Le groupe électrotechnique ABB (+0,05%) a quant à lui décroché un contrat auprès du groupe minier polonais Polska Grupa Górnicza.

Adecco (-0,3%) a vu son objectif de cours sérieusement raboté coup sur coup par Barclays et par Credit Suisse.

Sur le marché élargi, l'équipementier de l'industrie solaire Meyer Burger (-2,4%) se lance dans un vaste mouvement de délocalisation vers l'Asie et la Chine en particulier, où il prévoit de transférer une part importante de ses effectifs dans la vente et les services photovoltaïques.

Le facilitateur de distribution DKSH (+0,2%) a annoncé l'extension de sa collaboration avec le groupe alimentaire américain Campbell's.

Le conglomérat diversifié Conzzeta (-1,1%) a enregistré une bonne performance au troisième trimestre et a confirmé ses objectifs.

Le spécialiste de la cybersécurité Wisekey (+2,8%) a enregistré une hausse des ventes sur les neuf premiers mois de l'année, profitant d'une solide demande pour ses produits dédiés à l'internet des objets (IoT).

buc/lk