Bourse Zurich: le SMI continue d'aligner les plus hauts historiques

Zurich (awp) - La Bourse suisse consolidait ses gains mercredi à l'approche de la mi-journée. Après une ouverture au-dessus de la barre symbolique des 10'000 franchie une nouvelle fois la veille, son indice phare SMI a progressé dès les premiers échanges et inscrit un nouveau plus haut historique en séance, reléguant au second plan les incertitudes commerciales et le plongeon des cours du pétrole de la veille.

Dans la soirée de mardi, on a appris la nomination de Christine Lagarde pour succéder à Mario Draghi à la présidence de la Banque centrale européenne (BCE). La patronne du Fonds monétaire international (FMI) a dans la foulée quitté ses fonctions le temps du processus de nomination, cédant les rênes au numéro deux de l'organisation, l'Américain David Lipton, à titre intérimaire.

De l'autre côté de l'Atlantique, le président américain Donald Trump a de son côté a tenté une nouvelle fois mardi de placer des alliés au sein de la Fed, à laquelle il réclame à cor et à cri de soutenir la croissance de la première économie en baissant le loyer de l'argent.

"La rencontre tant attendue entre Donald Trump et Xi Jinping au cours du week-end a galvanisé les marchés boursiers en début de semaine", résument les analystes de CMC Markets dans une note. Mais selon eux, le sentiment qui domine est que "les investisseurs n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes d'événements majeurs".

Au chapitre macroéconomique, la Chine a enregistré en juin son rythme de progression d'activité dans les services le plus faible depuis quatre mois, conséquence de la guerre commerciale entre Pékin et Washington.

A l'agenda figurent encore pour l'après-midi les créations d'emplois dans le secteur privé (ADP) ainsi que la balance commerciale pour le mois de mai aux Etats-Unis.

Sur le coup de 10h50, le Swiss Market Index (SMI) s'enrobait de 0,42% à 10'063,17 points, juste en dessous de son nouveau record à 10'066,44 points inscrit en début de séance. Le Swiss Leader Index (SLI) prenait 0,47% à 1544,34 points et l'indice du marché élargi Swiss Leader Index (SLI) 0,46% à 12'174,44 points. Sur les 30 principales cotations, toutes à l'exception de deux gagnaient du terrain.

Après avoir dominé les premiers échanges à la faveur de commentaires favorables de la communauté financière étasunienne, Nestlé voyait sa progression ramenée à 0,1%.

Les mastodontes pharmaceutiques Novartis et Roche (+0,7%) évoluaient légèrement au-dessus du marché. Le dernier nommé revendique un succès en étude de phase III sur le successeur annoncé du Tamiflu (oseltamivir), l'antigrippal Xofluza (baloxavir marboxil), administré en une fois à des enfants grippés âgés de un à douze ans et sinon en bonne santé.

Zurich Insurance (+0,4%) a annoncé mardi soir la démission de sa directrice EMEA et Bank Distribution, quelques mois seulement après sa prise de fonctions. L'assureur a également fait état d'une prise de participation d'un tiers dans la jeune pousse autoSense. Cette dernière fournit des informations en temps réel liées à l'utilisation de la voiture.

Le conseil d'administration de Logitech (+0,9%) s'apprête à être considérablement remanié en septembre. Son président Guerrino De Luca ne sera pas candidat à sa réélection et Wendy Becker est pressentie pour le remplacer lors de la prochaine assemblée générale. Par ailleurs, deux nouveaux administrateurs devraient faire leur entrée dans l'organe de surveillance.

Swatch (+1,1%) profitait d'un relèvement d'objectif de cours de la part de Citigroup, qui confirme sa recommandation d'achat de l'action au porteur.

Son concurrent Richemont (-0,6%) en revanche partageait sa place dans le wagon de queue avec la lanterne rouge ABB (-1,3%), qui semblait faire les frais d'un coup de rabot sur son objectif de cours de la part de Jefferies.

Sur le marché élargi, Landis+Gyr (+0,9%) a décroché une commande d'un million de compteurs d'électricité en Suède, pour un montant non précisé.

Le motoriste autrichien KTM (non traité) a écoulé 136'000 véhicules au premier semestre, en hausse de 7% sur un an.

La société immobilière Züblin (non traité) a désigné son directeur financier (CFO) Roland Friederich pour succéder à Iosif Bakaleynik comme directeur général (CEO).

