Zurich (awp) - La Bourse suisse a encore terminé sur une note positive jeudi. Le SMI se maintient aux plus hauts de l'année et la décision de la Banque centrale européenne (BCE) d'abaisser ses taux directeurs de 25 points de base l'a laissé pratiquement de marbre. Les investisseurs attendent maintenant les statistiques officielles de l'emploi en mai aux Etats-Unis, vendredi.

La BCE a comme prévu procédé à une première baisse de ses taux directeurs. L'institut francfortois fait ainsi fi du rebond de l'inflation observé en avril dans la zone euro à 2,6%.

Dans le détail, le taux d'intérêt des opérations principales de refinancement a été ramené à 4,25%, contre 4,5% précédemment, celui sur la facilité de prêt marginal à 4,50%, après 4,75%, et celui sur la facilité de dépôt à 3,75%, auparavant à 4,0%, a annoncé la BCE.

La décision d'abaissement a été prise "à l'unanimité moins une voix", a précisé sa présidente Christine Lagarde devant la presse. Pour autant, la vitesse et la durée des futures baisses des taux sont encore "très incertaines", at-elle ajouté.

A New York, Wall Street reprenait un peu son souffle après des records la veille et avant la parution des chiffres de l'emploi aux États-Unis vendredi.

"Le manque de conviction des indices avait quelque chose à voir avec l'attente de voir si l'élan d'hier vers de nouveaux sommets va se poursuivre", a estimé Patrick O'hara de Briefing.com. "Nous soupçonnons qu'il y a des inquiétudes quant au fait que le marché - et un certain nombre d'actions à très grande capitalisation - est sur le point de subir un repli", a-t-il pronostiqué.

En Suisse, le taux de chômage s'est stabilisé à 2,3% en mai. En tout, près de 17'400 personnes de plus se sont retrouvées au chômage par rapport à mai 2023.

Le secteur de l'hôtellerie a tiré parti de la venue des touristes étrangers cet hiver. Le volume des nuitées a augmenté de 2,9% à 18,0 millions, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Le SMI a terminé en hausse de 0,75% à 12'241,25 points, avec un plus haut à 12'246,52 et un plus bas à 12'175,85. Le SLI a gagné 0,66% à 1985,32 points et le SPI 0,68% à 16'250,61 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont progressé, 5 reculé et VAT Group a fini stable.

Julius Bär (-5,3%) a fini lanterne rouge du petit groupe de perdants, derrière Partners Group (-2,0%) et SIG Group (-0,7%).

La banque privée zurichoise fait toujours l'objet de rumeurs sur le rachat de son concurrent EFG International (+5,5%).

Partners Group a souffert d'une rétrogradation à "neutral" de "buy" par UBS, qui a aussi réduit l'objectif de cours en raison de l'affaiblissement des transactions et de la politique monétaire toujours restrictive. L'analyste en charge ne voit pas de croissance du bénéfice à court terme.

Le podium du jour se compose de Logitech (2,0%), Straumann (+1,9%) et Richemont et SGS (chacun +1,6%).

L'autre valeur du luxe, Swatch (-0,3%) a terminé dans le bas du peloton.

Les poids lourds ont gagné plus ou moins nettement du terrain: Novartis a pris 05%, Nestlé 0,6% et Roche (bon +0,9%, porteur +1,0%).

Selon Bloomberg, Roche intente une action en justice aux Etats-Unis à la société Trividia Health, rapporte jeudi l'agence Bloomberg. Cette filiale du laboratoire chinois Sinocare aurait violé deux brevets du groupe bâlois en commercialisant des bandelettes de test pour lecteurs de glycémie.

CFRA a relevé l'objectif de cours de Zurich Insurance (+0,9%) et confirmé "hold" après la hausse de 9% du volume des primes brutes de la division dommages et accidents au premier trimestre 2024. Selon l'analyste, cette performance a aussi bénéficié d'une fidélisation de la clientèle dans toutes les régions, ainsi que d'une amélioration des marges tant chez les particuliers qu'auprès de la clientèle commerciale. L'expert reste cependant sur la réserve pour ce qui est de la persistance des augmentations de prix et le versement de dividendes.

Sur le marché élargi, le laboratoire genevois Addex Therapeutics (stable) se dit financé "au-delà de 2026". Au premier trimestre, la perte du spécialiste des modulateurs allostériques est passée à 3,1 millions de francs suisses, à comparer au débours de 2,4 millions subie lors des trois premiers mois de 2023.

Le spécialiste des soins et cosmétiques dermatologiques Galderma (+0,1%) compte bien rester parmi les chefs de file de la branche. Dans un entretien accordé à l'agence AWP, le directeur général (CEO) du groupe zougois, Flemming Ornskov, a exposé les contours d'une forte croissance à venir.

La société événementielle et de films Highlight Event and Entertainment (stable) proposera à ses actionnaires de réduire son capital action lors de son assemblée générale le 28 juin.

