Bourse Zurich: le SMI creuse encore ses pertes, secoué par l'actualité

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'enfonçait encore sur le chemin de la cave lundi à l'approche de la mi-journée. Escalades dans les bisbilles commerciales sino-américaines et coréano-japonaises, tensions exacerbées entre l'Inde et le Pakistan autour de la région controversée du Cachemire, troubles persistants à Hong Kong ou encore arraisonnement par l'Iran d'un troisième pétrolier dans le détroit d'Ormuz n'étaient pas de nature à inciter les détenteurs de capitaux à sortir découverts.

L'aversion au risque se poursuit en entame de semaine, alors que les places financières de Tokyo à Londres creusent leurs pertes de vendredi dernier, observe Activtrades.

Jetant ses atouts sur la table, Pékin a dévalué le yen à un plus bas face au dollar pour se prémunir contre les conséquences des nouveaux tarifs douaniers américains, ajoute le courtier en contrats sur différences.

Dans ce climat d'incertitudes, le franc se renforçait nettement par rapport à la monnaie unique européenne, passant sous la barre des 1,09 franc pour un euro pour la première fois depuis mi-2017.

En Chine, la croissance dans les services a connu en juillet un plus bas sur cinq mois. Sous nos latitudes, la confiance des consommateurs s'apparentait en juillet à un "optimisme modéré", selon le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Commerce de détail et hôtellerie ont relevé la tête en juin.

A 10h53, le Swiss Market Index (SMI) abandonnait 1,85% à 9622,49 points, après avoir successivement crevé les paliers des 9800 et des 9700 points. Le Swiss Leader Index (SLI) décrochait de 2,20% à 1464,36 points et le Swiss Performance Index (SPI) 1,84% à 11'718,01 points. Aucune des trente plus grosses valorisations ne parvenait à ne serait-ce qu'approcher l'équilibre.

Les valeurs du luxe Richemont (-4,9%) et Swatch (-4,8%) prenaient cher, qui font régulièrement les frais d'indications conjoncturelles maussades en provenance de l'Empire du Milieu.

Les bancaires UBS (-1,6%), Credit Suisse (-2,4%) et Julius Bär (-2,5%) n'échappaient pas à la déferlante.

Swiss Re (-1,6%) a annoncé l'acquisition par sa filiale britannique ReAssure - dont le réassureur entend se désengager - de portefeuilles fermé pour l'équivalent d'un demi-milliard de francs suisses.

Le nouveau succès de Roche (-1,2%) en étude de phase III sur son moteur de ventes Tecentriq semblait n'émouvoir que modérément les investisseurs. L'autre poids lourd pharmaceutique Novartis (-1,3%) et le paquebot alimentaire Nestlé (-1,5%) cédaient aussi à la dérive.

Le facilitateur de flux d'informations en milieu hospitalier Ascom (-12%) cumule les déboires, qui va devoir se chercher nouveau patron en plus de faire digérer aux actionnaires un avertissement sur résultats pour le premier semestre.

Le concepteur de solutions de convoyage Interroll (-6,7%) a bouclé les six premiers mois de l'année sur une performance convaincante, mais anticipe un enrayement de la dynamique sur la seconde moitié.

Le spécialiste de la climatisation Belimo (-5,1%) aussi prenait l'eau, après avoir brossé dimanche des perspectives diluées pour la seconde moitié de l'année.

