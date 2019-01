Bourse Zurich: le SMI creuse ses pertes à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse creusait ses pertes lundi en fin de matinée. La Chine a jeté un froid sur le front conjoncturel avec une chute de l'excédent commercial en décembre. L'Empire du Milieu n'en a pas moins accentué encore son déséquilibre vis-à-vis des Etats-Unis. La production industrielle en zone euro a subi un sérieux coup de frein en novembre.

Les données chinoises ont déjà provoqué un recul sur les places asiatiques et auront le même effet sur celles du Vieux continent, prévient de son côté CMC Market.

En l'absence de nouvelle d'entreprise concrète en Suisse, les principales fluctuations sur la place zurichoise semblaient faire écho à des commentaires d'analystes, qui s'en donnaient à coeur-joie en ce début de semaine.

A 10h52, le Swiss Market Index (SMI) cédait 0,87% à 8751,02 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,95% à 1348,34 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,88% à 10'223,17 points. Sur les 30 principales valorisations helvétiques, seules quatre échappaient à l'accès de morosité sinon généralisé.

Richemont (-1,3%) et Swatch (-0,5%) accusaient le contre-coup du tassement constaté des importations chinoises en décembre, alors que s'ouvre à Genève le salon horloger SIHH.

Les valeurs du luxe s'éloignaient toutefois des tréfonds d'un classement toujours bouclé par Geberit (-3,2%), dont l'action fait l'objet d'une recommandation à "sell" de la part d'UBS. Le titre de l'équipementier de salles de bain avait déjà fait l'objet d'un ajustement similaire de la part de Goldman Sachs la semaine dernière. Le mastodonte bancaire américain évoquait alors des doutes sur l'évolution du secteur de la construction.

Temenos (-1,9%) se classait en pénultième position - malgré la conclusion d'un partenariat avec Bloomberg - et Lonza (-1,7%) en antépénultième.

Julius Bär (-0,9%) prépare un changement de génération au sein de son organe de surveillance, proposant notamment Romeo Lacher - qui chapeaute déjà SIX - à la présidence. UBS et Credit Suisse cédaient respectivement 1,2% et 1,3%.

Les poids lourds reculaient en ordre dispersé, Novartis abandonnant 0,9%, Nestlé 0,5% et le bon Roche 0,4%.

Swisscom (+0,2%) et surtout Sonova (+3,0%) tiraient en revanche pleinement profit de leurs récentes recommandations à l'achat, émises respectivement par HSBC et par UBS. La volatile AMS (+0,7%) s'intercalait sur le podium, semblant profiter des résultats de son homologue Dialog Semiconductor.

Sur le marché élargi, Leonteq (-0,8%) s'est vu sanctionné d'une note de crédit à long terme "BBB-" assortie d'une perspective "positive" par l'agence Fitch.

Arbonia (-1,0%) a pris une participation minoritaire dans le spécialiste allemand de la sécurisation d'accès électronique Kiwi.

jh/al