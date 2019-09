Bourse Zurich: le SMI dans le rouge dans les premiers échanges

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert dans le positif jeudi, avant de basculer dans le rouge dans les premiers échanges. Les regards se braqueront cet après-midi sur la Banque centrale européenne (BCE) qui fait le point sur sa politique monétaire.

Pékin et Washington ont annoncé une pause dans l'escalade de leur guerre commerciale. La Chine a annoncé l'annulation de droits de douane supplémentaires sur 16 catégories de produits importés des Etats-Unis, incitant Donald Trump à reporter de 15 jours la hausse des tarifs douaniers portant sur 250 milliards de dollars de biens importés de Chine.

"Le mois prochain, les délégués américains et chinois doivent se rencontrer. L'initiative de Pékin était un pas dans la bonne direction", note CMC Markets.

En revanche, l'apaisement n'est pas de mise entre la Réserve fédérale et le président américain. Donald Trump s'en est pris hier aux "crétins" de la Fed sur Twitter, les appelant une nouvelle fois à abaisser les taux à zéro ou en dessous.

En Suisse, les prix à la production et à l'importation ont reculé en août, de manière réduite sur un mois et plus fortement comparé à la même période de l'année précédente. En France, l'inflation a finalement reflué à 1,0% en août sur un an, quand le taux d'inflation en Allemagne a bien ralenti à 1,4% en août.

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la consommation pour août sera connu cet après-midi.

Vers 9h15, le Swiss Market Index (SMI) perdait 0,11% à 10'087,49 points, le Swiss Leader Index (SLI) gagnait 0,09% à 1551,45 points et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) était quasiment à l'équilibre (-0,01%) à 12'247,74 points. Sur les 30 principales cotations, 22 gagnaient du terrain, deux stagnaient (Schindler et Sonova) et six en cédaient.

AMS (+2,6%), Kühne+Nagel (+1,2%) et Sika (+0,9%) composaient le trio de tête.

Zurich Insurance (+0,8%) profitait du relèvement de son objectif de cours par Deutsche Bank à 350 francs suisses, contre 315 francs suisses. L'ajustement reflète l'amélioration des perspectives de marge dans l'assurance dommages, ainsi que des estimations de bénéfice revues à la hausse.

Swatch (+0,6%) semblait profiter de l'accalmie entre Washington et Pékin, mais Richemont un peu moins (+0,1%).

ABB (+0,3%) a débuté les travaux de construction d'une nouvelle unité de recherche et de fabrication dans le domaine de la robotique près de Shanghai pour 150 millions de dollars.

Novartis (+0,2%) présente jeudi de nouvelles données en faveur du Mayzent contre la sclérose en plaques.

Roche reculait (-0,5%) après s'être tressé des lauriers, en saluant l'étude clinique avancée Sakurastar, menée par sa filiale nippone Chugai sur le satralizumab et le nouveau succès en étude clinique de phase III sur le Tecentriq (atezolizumab) contre le cancer du poumon. L'autre poids lourd Nestlé perdait 0,4%.

Les bancaires partaient dans des directions opposées. Credit Suisse et Julius Bär (+0,1%) gardaient la tête hors de l'eau, à l'inverse d'UBS (-0,6%).

Lonza était bon dernier (-0,8%).

Sur le marché élargi, Peach Property (+0,3%) acquiert plus de 3670 appartements en Allemagne. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

Dormakaba (-4,6%) payait le fait d'avoir manqué les attentes du consensus avec ses résultats 2018/2019. Il a pourtant amélioré la performance en matière de rentabilité brute et nette.

Le laboratoire transalpin Newron (-3,6%) a accéléré sa combustion de liquidités pour alimenter ses activités de recherches sur les six premiers mois de l'année, creusant son déficit.

Romande Energie (-3,2%) a vu son bénéfice net réduit de plus de moitié au premier semestre, en raison de sa participation indirecte dans Alpiq, qui a subi une lourde perte.

Dufry (-0,1%) a signé un contrat lui permettant d'étendre sa présence de 650 mètres carrés à l'aéroport international de Florianópolis, au Brésil.

Le fabricant d'implants dentaires Straumann (-0,2%) fonde une coentreprise avec le groupe Modern Dental pour étendre ses activités à Hong Kong et Macao.

ck/fr