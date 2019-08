Bourse Zurich: le SMI dans le vert, mais en dessous des 9800 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a continué d'évoluer nettement dans le positif lundi en milieu de matinée. Les places asiatiques ont fini nettement dans le vert, portées notamment par l'espoir d'avancées sur le dossier commercial sino-américain. En Suisse, seules quelques nouvelles de sociétés du marché élargi ont été publiées.

Le président américain Donald Trump a toutefois menacé la Chine de ne pas conclure d'accord en cas de répression du mouvement prodémocratie hongkongais. De plus, ce lundi est la date butoir de l'exemption de 90 jours par les autorités fédérales américaines dans le dossier Huawei. Le géant chinois des télécoms avait trois mois pour utiliser des composants et logiciels américains avant la mise en oeuvre effective des sanctions à son encontre.

Cette semaine sera centrée sur les banquiers centraux. "Les marchés devraient rester volatils alors que les courtiers se préparent à une semaine chargée de données économiques telles que la publication du compte rendu de la réunion de la Fed (juillet) mercredi et l'indice PMI de la zone euro jeudi", a souligné Activtrades.

Le discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, le 23 août au symposium économique de Jackson Hole, sera très attendu. "Les investisseurs ont besoin de clarté. On l'a vu ces dernières semaines, il y a une dichotomie entre les mandats de la Fed (plein emploi et stabilité des prix) et les anticipations de baisses de taux directeurs", a relevé John Plassard de Mirabaud dans un commentaire.

Une majorité d'économistes prédit une récession aux Etats-Unis dans les deux ans, même s'ils estiment qu'elle sera retardée grâce aux actions de la Réserve fédérale américaine, selon un sondage de la National Association for Business Economists.

Au chapitre macroéconomique, le Japon a enregistré un déficit commercial en juillet, sur fond du ralentissement de l'économie mondiale et de la guerre commerciale sino-américaine.

Vers 10h45, le Swiss Market Index (SMI) prenait 0,52% à 9779,22 points et le Swiss Leader Index (SLI) gagnait 0,54% à 1477,94 points. Le Swiss Performance Index (SPI) s'étoffait de 0,56% à 11'892,99 points. Sur les 30 valeurs vedettes 28 étaient dans le positif, à l'exception de Geberit et Alcon.

Logitech (+1,6%), Lonza (+1,5%) et Temenos (+1,4%) faisaient la course en tête.

Parmi les poids lourds, Nestlé avait repris du poil de la bête (+1%), tandis que Novartis ne progressait que de 0,4% et Roche se maintenait à l'équilibre (+0,04%).

UBS (+0,8%) dépassait les autres bancaires Julius Bär (+0,6%) et Credit Suisse (+0,5%). Les valeurs du luxe Swatch Group (+0,3%) et Richemont (+0,2%) perdaient du terrain par rapport à l'ouverture.

Geberit reculait de 0,05%, après avoir vu sa recommandation abaissée à "vendre" par DZ Bank. L'analyste estime que le titre est cher comparé au secteur. Selon lui, le fait que les activités de Geberit soient concentrées en Europe n'est pas à sous-estimer. De son côté, Baader Helvea a abaissé son objectif de cours, en raison des prix des matières premières.

Sur le marché élargi, Panalpina trébuchait (-1,8%). DSV prévoit d'officialiser lundi le succès de son offre de reprise et de remplacer prochainement la direction générale du logisticien bâlois.

Orior progressait de 3,1% après la publication de résultats semestriels en hausse.

Metall Zug chutait de 1,5%. Le groupe a annoncé une rentabilité semestrielle en berne et des changements au sein de sa direction, en vue de l'autonomisation de sa filiale d'appareils électroménagers V-Zug.

ck/al