Bourse Zurich: le SMI de nouveau dans le rouge

Zurich (awp) - La Bourse a démarré la séance de mercredi sur un repli, après une clôture dans le vert la veille. Les inquiétudes liées à la propagation du coronavirus, notamment aux Etats-Unis, semblaient de nouveau être sur le devant de la scène. Wall Street a également fini dans le rouge, et le Dow Jones a signé son pire trimestre depuis 1987.

"La tendance devrait aussi été impactée par les annonces de la banque Goldman Sachs qui a revu fortement à la baisse sa prévision de contraction du PIB américain au 2ème trimestre", écrit l'analyste John Plassard de Mirabaud Securities.

Par ailleurs, l'accélération du nombre de cas aux Etats-Unis devient de plus en plus inquiétant, ajoute l'analyste. Symboliquement, il y a maintenant eu plus de morts du coronavirus que lors des attaques du 11 septembre 2001.

Le nombre de décès dus à l'épidémie de coronavirus dans ce pays a dépassé les 4000, un chiffre multiplié par deux en trois jours, a annoncé mercredi l'Université américaine Johns Hopkins, dont les bilans font autorité.

A 9h20, le SMI cédait 2,53% à 9067,42 points, le SLI 2,88% à 1323,34 points et le SPI 2,16% à 11'075,06 points. L'ensemble des 30 valeurs vedettes perdait du terrain.

La volatile AMS (-8,1%) prenait la lanterne rouge. L'augmentation de capital lancée par le fabricant autrichien de puces et capteurs pour financer le rachat d'Osram Licht, a été souscrite à 70% par des actionnaires existants. Les 30% restants ont été repris par les banques syndiquées.

Sans information particulière, Adecco (-4,9%) et Swiss Re (-4,6%) faisaient partie du trio perdant.

Les bancaires Julius Bär (-3,5%), Credit Suisse (-4,5%) et UBS (-4,2%) reculaient davantage que la moyenne. Dans un communiqué de mardi, la Finma souligne que les banques distribuant un dividende ne pourront pas bénéficier des assouplissements liés aux fonds propres.

Les poids lourds Nestlé (-2,0%), Roche (-1,5%) et Novartis (-2,2%) n'arrivaient pas non plus à sortir la tête de l'eau.

Kühne+ Nagel (-0,4%), Schindler (-1,1%) et Swisscom (-1,1%) affichaient les pertes les moins importantes dans les premiers échanges.

Au niveau du marché élargi, le conseil d'administration de MCH (-0,7%) propose de ne verser aucun dividende au titre de 2019. Le groupe bâlois n'a plus versé de dividende depuis 2017, au titre de l'exercice 2016.

lk/fr/jh