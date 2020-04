Bourse Zurich: le SMI de nouveau dans le rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait mercredi dans le rouge à l'approche de mi-journée, à l'image des autres places financières européennes, mettant ainsi fin à la progression observée en début de semaine. Les inquiétudes liées à la propagation du coronavirus, notamment aux Etats-Unis, semblaient de nouveau être sur le devant de la scène. Wall Street a également fini dans le rouge, et le Dow Jones a signé son pire trimestre depuis 1987.

Le nouveau coronavirus a tué plus de 30'000 personnes en Europe et la pandémie, qualifiée par l'ONU de pire crise à laquelle l'humanité ait été confrontée depuis 1945, menace désormais de submerger les Etats-Unis.

Le nombre de décès dus à l'épidémie de coronavirus dans le pays a dépassé les 4000, un chiffre multiplié par deux en trois jours, a annoncé mercredi l'Université américaine Johns Hopkins, dont les bilans font autorité.

En Suisse, l'indice des directeurs d'achats (PMI) helvétiques a chuté en mars en raison des conséquences économiques de la pandémie de coronavirus. Le recul est particulièrement important dans les services.

A 11h05, le SMI cédait 2,08% à 9119,49 points, le SLI 2,41% à 1329,88 points et le SPI 2,04% à 11'075,06 points. A l'exception de deux titres, les autres 28 valeurs vedettes avaient la tête dans l'eau.

La volatile AMS (-8,2%) restait la lanterne rouge. L'augmentation de capital, lancée par le fabricant autrichien de puces et capteurs pour financer le rachat d'Osram Licht, a été souscrite à 70% par des actionnaires existants. Les 30% restants ont été repris par les banques syndiquées.

Sans information particulière, Adecco (-4,3%) et Sonova (-5%) faisaient partie du trio perdant.

Les bancaires Julius Bär (-4,2%), Credit Suisse (-3,6%) et UBS (-3,1%) reculaient davantage que la moyenne. Dans un communiqué de mardi, la Finma souligne que les banques distribuant un dividende ne pourront pas bénéficier des assouplissements liés aux fonds propres.

Les poids lourds Nestlé (-1,3%), Roche (-1,6%) et Novartis (-1,6%) pesaient également sur l'indice vedette. Nestlé Purina Petcare a acquis la marque de nourriture pour animaux de compagnie Lily's Kitchen. L'entreprise britannique est un fabricant de croquettes et de pâtés pour les chiens et les chats.

Kühne+ Nagel (+1,4%) et Swisscom (+0,9%) étaient les seules valeurs à progresser quelque peu dans ce climat morose.

Au niveau du marché élargi, le conseil d'administration de MCH (stable) propose de ne verser aucun dividende au titre de 2019. Le groupe bâlois n'a plus versé de dividende depuis 2017, au titre de l'exercice 2016.

