Bourse Zurich: le SMI défend la barre des 9000 points, digérant la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait toujours en territoire négatif jeudi à l'approche de la mi-journée. Son indice vedette SMI parvenait à défendre tant bien que mal le seuil des 9000 points, après une brève incursion sous cette barre symbolique. La Réserve fédérale américaine (Fed) a légèrement relevé mercredi ses taux d'intérêt, insistant sur le dynamisme de la première économie mondiale qui devrait croître plus vite que prévu.

La Fed a relevé ses taux directeurs à 2,00-2,25%, après 1,75%-2,00%. "Il s'agit de la troisième hausse de l'année, la huitième depuis le revirement de décembre 2015", relèvent les analystes de Mirabaud Securities, soulignant que la banque centrale américaine a abandonné le qualificatif "accommodante" pour qualifier sa politique.

Le président de la Fed Jerome Powell "s'est montré optimiste et a laissé entrevoir" un nouveau tour de vis en décembre, signale pour sa part Milan Cutkovic, stratégiste chez AxiTrader.

En Allemagne, le moral déjà élevé des consommateurs devrait encore légèrement s'améliorer en octobre en dépit des turbulences liées aux tensions commerciales et au Brexit.

En Italie également, l'indice de confiance a progressé en septembre parmi les consommateurs italiens. Il a en revanche diminué chez les entreprises.

Dans l'après-midi, le président de la Banque centrale européenne (BCE) Mario Draghi tiendra un discours dans le cadre de la conférence annuelle du comité de surveillance des risques systémiques (ESRB).

On attend également aux Etats-Unis la publication de la deuxième estimation du PIB pour le deuxième trimestre, ainsi que les hebdomadaires d'allocation chômage et les commandes de biens durables pour le mois d'août.

A 10h30, le Swiss Market Index (SMI) reculait de 0,60% à 9024,52 points, après avoir marqué un plus bas à 8998,06 points. Le Swiss Leader Index (SLI) égarait 0,70% à 1477,79 points et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,60% à 10'730,55 points. L'ensemble des valeurs vedettes pointait dans le rouge, à l'exception de LafargeHolcim (+0,3%), Swisscom et Geberit (stables).

Les bancaires étaient toujours à la peine, digérant le resserrement monétaire américain. Credit Suisse se délestait de 1,6%, UBS de 1,5% et Julius Bär de 1,2%. Le dernier nommé a annoncé la démission de son administrateur Andreas Amschwand, qui a repris la présidence de la fintech zougoise Seba Crypto.

Zurich Insurance (-0,5%) a pris le contrôle de son homologue indonésien Adira pour 414 millions de dollars, confirmant des informations de presse de la veille. L'opération, dont la finalisation est attendue au cours des six prochains mois, devrait permettre à l'assureur de devenir un des leaders du segment dommages et accidents dans le pays.

Les poids lourds Nestlé, Roche et Novartis (-0,5% chacun) évoluaient peu ou prou dans le sillage de l'indice phare de SIX.

Clariant (-1,4%) ne profitait pas d'un relèvement de recommandation à "neutral" par Mainfirst. Selon l'analyste, la collaboration avec le saoudien Sabic permet au chimiste de Muttenz d'atteindre une masse critique qui devrait lui valoir des avantages stratégiques.

La lanterne rouge revenait à AMS (-5,9%). Le petit dernier parmi les valeurs du SLI a vu son objectif de cours sabré de près d'un tiers par UBS. La banque aux trois clés estime notamment que l'utilisation de capteurs 3D dans les appareils dotés du système d'exploitation Android manque de visibilité, tout comme la situation d'AMS en termes de concurrence.

Sur le marché élargi, Implenia (-0,5%) a remporté auprès de l'assureur Swiss Life le marché pour la construction d'un nouvel immeuble à Altstetten. Le mandat représente un volume global de 65 millions de francs suisses.

Le spécialiste du chauffage et de la climatisation Zehnder (-0,8%) a ouvert une nouvelle unité de production à Manisa, près d'Izmir, dans l'ouest de la Turquie.

La biotech Relief Therapeutics plongeait de 10,3%, après s'être fait remonter les bretelles par le gendarme de la Bourse suisse SIX Exchange Regulation, qui lui reproche d'avoir violé des devoirs d'annonce réguliers.

