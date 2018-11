Bourse Zurich: le SMI défend la barre des 9000 points sur fond d'inquiétudes

Zurich (awp) - La Bourse suisse restait ancrée dans le vert mardi à l'approche de la mi-journée. Après une ouverture en nette hausse, l'indice vedette SMI n'est pas redescendu sous la marque des 9000 points. A l'instar de ses consoeurs européennes, la place zurichoise semblait faire fi des inquiétudes sur les dossiers du budget italien et du Brexit.

"Le marché opte pour la prudence tant qu'il n'y aura pas une plus grande visibilité concernant les différentes problématiques politiques, qu'il s'agisse du Brexit ou du budget italien ou, à plus long terme, de la question commerciale entre la Chine et les Etats-Unis", ont expliqué les analystes de Saxo Banque.

La coalition populiste au pouvoir en Italie a refusé de plier face à la Commission européenne et ne devrait pas présenter de modification de son budget, prenant le risque de sanctions financières.

Les autorités européennes, soutenues par l'ensemble de la zone euro, restent de leur côté sourdes aux arguments italiens et fustigent ce budget annonçant un déficit à 2,4% du produit intérieur brut (PIB) en 2019 et à 2,1% en 2020.

Après avoir affirmé lundi soir que les discussions du Brexit étaient en phase de "dénouement", la Première ministre britannique Theresa May fait face mardi à ses ministres très divisés, l'hypothèse d'une absence d'accord avec Bruxelles continuant de planer sur les négociations qui ont atteint leur dernière ligne droite.

Au Royaume-Uni, le taux de chômage au Royaume-Uni a très légèrement augmenté à 4,1% lors de la période de juillet à septembre. En France, le secteur privé a enregistré un quatorzième trimestre consécutif de créations nettes d'emplois salariés, avec 30'200 nouveaux postes (+0,2%).

L'inflation allemande s'est bien élevé à 2,5% en octobre sur un an, accélérant encore après 2,3% en septembre et 2,0% en août. Il s'agit de la valeur la plus élevée depuis septembre 2008.

A 10h55, le Swiss Market Index (SMI) progressait de 0,26% à 9006,61 points, après avoir dépassé les 9050 points dans la matinée. Le Swiss Leader Index (SLI) s'offrait 0,23% à 1402,60 points et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,19% à 10'574,61 points. Sur les 30 principales cotations, 22 gagnaient du terrain et huit en cédaient.

En tête des échanges à l'ouverture, LafargeHolcim (+0,4%) avait perdu de sa superbe. Le cimentier franco-suisse a annoncé lundi soir la vente de 80% de sa filiale indonésienne au groupe étatique local Semen Indonesia pour 917 millions de dollars. L'accord valorise la totalité de l'entreprise 1,75 milliard de dollars.

Roche (+0,8%) a décroché auprès de l'Agence sanitaire américaine (FDA) un examen prioritaire de la combinaison expérimentale de Tecentriq et d'Abraxane pour le traitement en première ligne d'un type de cancer du sein.

Son concurrent Novartis (+0,4%) suivait à quelques encablures, alors que Nestlé (-0,3%) avait viré au rouge.

Givaudan (+0,6%) investit 20 millions de francs suisses sur le site de sa filiale française Expressions Parfumées à Grasse, en vue de l'extension et de la modernisation des laboratoires de recherche et développement ainsi que des installations de production.

Fastweb, la filiale italienne de Swisscom (+0,2%), a conclu un accord final pour l'acquisition pour près de 200 millions d'euros des activités Fixed-Wireless de Tiscali et la propriété du spectre de fréquences 3,5 GHz.

AMS (-0,8%) évoluait encore une fois en dents de scie, après la chute de plus 5% à Wall Street de son client officieux Apple, en raison de craintes sur sa croissance future.

Sur le marché élargi, la société immobilière PSP (+0,8%) a une nouvelle fois profité de l'effet positif du rachat d'immeubles à Edmond de Rothschild pour gonfler ses revenus des immeubles sur neuf mois.

Comet (-3,9%) a finalisé la cession de ses activités de traitement de surface aux Etats-Unis (Ebeam) plus vite que prévu.

Datacolor (-2,6%) a bien poursuivi sa croissance sur l'exercice décalé 2017/18 et proposera à ses actionnaires une rémunération inchangée de 15 francs suisses par action.

buc/ol