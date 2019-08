Bourse Zurich: le SMI démarre la journée dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse a vu les premiers échanges de jeudi se redresser nettement par rapport aux indications avant-Bourse. Paris, Londres et Francfort suivaient la même tendance. Plusieurs indicateurs macroéconomiques devraient intéresser les investisseurs. A l'étranger, les regards sont désormais braqués vers le Royaume-Uni, suite à la décision du Premier ministre.

Boris Johnson a suspendu le Parlement jusqu'au 14 octobre, soit deux semaines seulement avant la date du Brexit, déclenchant une vague d'indignation au Royaume-Uni où une pétition contre cette mesure recueillait jeudi plus d'un million de signatures. Une annonce qui a entraîné la chute de livre sterling face à l'euro et au dollar.

Alors que l'opposition monte au créneau, "le calcul serait de pousser les députés à un vote de défiance pour pousser le Premier ministre à appeler à de nouvelles élections," note CMC Markets.

En France, la croissance a été revue à la hausse à 0,3% au deuxième trimestre. On attend aussi de connaître l'inflation et les chiffres du chômage en août en Allemagne.

En Suisse, le nombre d'emplois dans les secteurs secondaire et tertiaire a augmenté au deuxième trimestre 2019 de 1,2%. Cet indicateur connaît ainsi une hausse continue depuis neuf ans, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les prévisions demeurent positives.

Vers 09h16, le Swiss Market Index (SMI) progressait de 0,49% à 9805,66 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,44% à 1483,31 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 0,42% à 11'932,95 points. Sur les trente plus lourdes valorisations, 29 étaient dans le positif et seule une était dans le rouge, Lonza.

Temenos (+2,7%), Novartis (+0,7%) et UBS (+0,7%) faisaient la course en tête.

Le premier a annoncé l'acquisition de son homologue américain Kony pour 559 millions de dollars (presque autant en francs suisses).

La banque aux trois clés s'est elle félicitée de la nomination du banquier Iqbal Khan, transfuge de Credit Suisse, pour codiriger l'importante activité de gestion de fortune.

Sa concurrente Credit Suisse gagnait 0,5%, devançant Julius Bär (+0,2%).

Roche s'enrobait de 0,5%. Il a obtenu de la Commission européenne un feu vert à la commercialisation d'une nouvelle combinaison de son anticancéreux à indications multiples Tecentriq (atezolizumab). Novartis était quasiment à l'équilibre.

Le numéro un mondial des parfums et arômes Givaudan (+0,4%) a confirmé ses objectifs de croissance à moyen terme, soit sur une période de cinq ans jusqu'en 2020.

Nestlé ne progressait que de 0,1%.

Sur le marché élargi, Varia US Properties décollait de 1,1%. la société dispose d'un portefeuille frôlant désormais les 800 millions de dollars (+ 3% en six mois) et a annoncé un bénéfice net de 22,2 millions (+82% sur un an).

Helvetia avançait de 0,3%. L'assureur a enregistré pour le premier semestre 2019 des résultats légèrement au-dessus des attentes et s'est dit sur la bonne voie pour la mise en place de la stratégie 2020.

Vaudoise Assurances (+0,4%) a publié des résultats au premier semestre constants en comparaison annuelle.

La société immobilière Intershop (+0,4%) a enregistré une hausse de 28% de son bénéfice net au premier semestre à 41,9 millions de francs suisses.

Straumann (-0,3%) remanie une partie de sa direction. Robert Woolley prendra à partir du 1er janvier 2020 la direction des activités nord-américaines, succédant à Guillaume Daniellot qui deviendra le directeur général du groupe à la même date.

Le bénéfice net semestriel d'Investis (-0,3%) a été multiplié par cinq sur un an à 111,9 millions de francs suisses.

