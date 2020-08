Bourse Zurich: le SMI démarre la semaine de peu dans le rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note légèrement positive lundi. Le SMI a évolué nettement dans le vert durant une bonne partie de la séance avant de voir ses gains s'effriter, jusqu'à repasser dans le rouge autour de 15 heures. Une tentative de redressement en fin de séance n'a pas tenu et l'indice vedette de SIX a terminé de peu dans le rouge, sous la barre des 10'200 points.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée. Portée par la banque centrale américaine et certaines stars de la tech, Wall Street avait emmené le Nasdaq et le S&P 500 à des niveaux inédits la semaine dernière tandis que le Dow Jones avait retrouvé son niveau de début d'année vendredi.

Pour Patrick O'Hare de Briefing, les investisseurs manquent simplement lundi d'un peu de "conviction pour le dernier jour d'août".

Au chapitre macroéconomique, la production industrielle au Japon a bondi de 8% en juillet sur un mois, alors que l'activité manufacturière en Chine a connu un léger tassement en août après six mois de croissance consécutifs.

En Suisse, les recettes cumulées du commerce de détail ont progressé de 3,4% sur un an en termes nominaux. Corrigée des variations saisonnières, la progression est de 0,7%.

Le SMI a terminé en recul de 0,28% à 10'135,56 points, avec un plus bas à 10'132,81 et un plus haut à 10'245,02. Le SLI a cédé 0,33% à 1550,16 points et le SPI 0,13% à 12'658,85 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 ont reculé et 11 avancé.

Côté gagnants, Logitech (+2,0%) précède Temenos (+1,8%) et Lonza (+1,4%) sur le podium

Roche (+0,7%) a soutenu l'indice, au contraire de Novartis (-0,2%) et Nestlé (-0,3%).

Le géant de Vevey veut acquérir intégralement la société biopharmaceutique américaine Aimmune Therapeutics, dans laquelle il détient déjà une participation de 25,6%. Cette acquisition va permettre au groupe de se renforcer dans le domaine des allergies.

Novartis a publié pendant le week-end des données d'étude positives pour le réducteur de taux de cholestérol Inclisiran, ainsi que le candidat LNP023 comme thérapie d'appoint de l'eculizumab dans le traitement de la maladie du sang PNH.

Les plus gros perdants du jour sont Swiss Life (-2,0%), Zurich (-1,7%) et SGS (-1,6%).

Commerzbank a relevé la recommandation pour l'action Swiss Re à "buy" de "hold" et maintenu inchangé l'objectif de cours précédemment. L'analyste se montre plus optimiste pour les réassureurs et plus prudentes à l'égard des assureurs primaires.

Aux bancaires, UBS et Credit Suisse ont cédé chacune 1,5%, alors que Julius Bär a grignoté 0,1%.

La banque aux deux voiles a demandé une licence bancaire complète en Espagne, une décision qui s'inscrit dans un contexte de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (Brexit), qui a incité de nombreuses banques à déplacer une partie de leurs activités à Londres.

Sur le marché élargi, la société immobilière Hiag (+9,1%) a retrouvé les chiffres noirs au 1er semestre. L'impact de la pandémie de coronavirus sur les affaires du promoteur rhénan est demeuré limité à un demi-million, assure le compte-rendu à mi-parcours.

Selon de nouvelles rumeurs de rachat colportées vendredi par Bloomberg, Aryzta (+9,2%) susciterait l'intérêt de la société d'investissement américaine Elliott Management.

Polyphor (+2,4%) a conclu avec son homologue chinois Fosun Pharma un accord de distribution et de développement pour son anti-cancéreux expérimental balixafortide dans l'Empire du milieu.

Pierer Mobility (+1,3%) a évolué au premier semestre sur un piste accidentée, coronavirus oblige. Le motoriste autrichien a connu quelques cahots, avec un impact sur les recettes et la profitabilité, mais reste en course pour atteindre ses objectifs annuels.

Idorsia (+1,2%) a annoncé des données d'étude positives sur son principal candidat daridorexant, pour lequel le laboratoire d'Allschwil s'est trouvé un partenaire de distribution aux Etats-Unis avec Syneos Health.

Autre société immobilière SF Urban Properties (inchangé) a constitué des provisions afin de se prémunir de toute mauvaise surprise liée à la pandémie de Covid. Cette prudence a un impact sur les recettes et le bénéfice du groupe zurichois au premier semestre.

rp/md