Bourse Zurich: le SMI devrait calmer ses ardeurs à l'ouverture

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir en baisse vendredi matin, après l'envolée de la veille. Wall Street a fini jeudi soir en nette progression, malgré la hausse record du nombre de demandeurs d'allocations chômage aux Etats-Unis. Les investisseurs semblaient toujours rassurés par le plan de relance de l'économie américaine adopté par le sénat.

A New-York, l'indice phare Dow Jones Industrial Average a bondi de 6,38% en clôture et ce vendredi matin à Tokyo, le Nikkei a terminé la séance sur une très solide progression de 3,88%.

Conséquence directe des mesures sanitaires décrétées aux Etats-Unis pour lutter contre le coronavirus, le nombre de nouveaux chômeurs a explosé avec plus de trois millions de nouvelles demandes d'allocations chômage la semaine passée, un niveau jamais vu.

"Les indices européens devraient ouvrir en légère baisse ce matin dans le sillage d'une prise de profit après trois séances de hausse et une progression de plus de 19% pour l'Euro Stoxx 50", a estimé John Plassard de Mirabaud Securities. Selon l'analyste, "la tendance négative est aussi alimentée par le fait les Etats-Unis ont maintenant plus de personnes infectées qu'en Chine".

A 08h18, le SMI avant-Bourse s'annonçait en baisse de 0,32% à 9174,25 points, après avoir progressé de 2,39% la veille en clôture, selon les indications préalables fournies par Julius Bär.

Toutes les valeurs vedettes s'affichaient dans le rouge, notamment Givaudan (-2,5%) qui était traité hors dividende de 62 francs suisses.

SGS (-1,2%) reculait également, après un abaissement d'objectif de cours et de recommandation par les analystes de Deutsche Bank.

Lafargeholcim (-0,4%) ne semblait pas échapper à la tendance baissière. Le groupe a pris des mesures pour protéger sa trésorerie en 2020, face aux interruptions d'activité causées par la pandémie de coronavirus. La feuille de route établie pour l'année en cours n'est plus d'actualité, mais le dividende de 2 francs suisses est maintenu.

Les autres cycliques reculaient avec le marché, à l'instar d'ABB (-0,5%), Adecco (-0,5%) et Geberit (-0,3%).

Les poids lourds participaient à la tendance négative avec Nestlé (-0,3%), Novartis (-0,4%) et Roche (-0,3%). Ce dernier a obtenu de l'Agence américaine des médicaments (FDA) le feu vert pour une demande d'extension d'homologation de l'antigrippal Xofluza.

Kühne+Nagel (-1,9%) a vu sa recommandation et l'objectif de cours rabotés par plusieurs analystes.

Sur le marché élargi, seul Flughafen Zürich (+1,3%) semblait échapper à la vague rouge, alors que Standard & Poor's a placé la note "AA-" sous observation.

