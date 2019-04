Bourse Zurich: le SMI devrait ouvrir sur une note indécise

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir vendredi sur une note indécise, après avoir déjà marqué le pas la veille. La place zurichoise imitait sa grande voisine de Wall Street, qui a terminé en ordre dispersé. Les intervenants s'interrogeaient sur l'évolution réelle des négociations commerciales en cours entre la Chine et les Etats-Unis et attendaient le rapport mensuel sur l'emploi américain.

La veille, le président américain Donald Trump a estimé que Washington devrait savoir "au cours des quatre prochaines semaines" si un accord est possible avec la Chine.

"Les indices européens devraient ouvrir ce matin, une fois n'est pas coutume, sans tendance dans l'attente du rapport sur l'emploi américain qui pourrait donner une indication concernant les prochains mouvements de taux de la Fed", ont estimé les analystes de Mirabaud Securities dans une note.

En Allemagne, la production industrielle a rebondi de 0,7% sur un mois en février, après s'être stabilisée en janvier.

A 08h06, l'indice SMI reculait selon les calculs avant-Bourse de Julius Bär de 0,05% à 9558,61 points, après avoir terminé jeudi en repli de 0,07%. La majeure partie des valeurs vedettes évoluait en baisse.

ABB (+0,3%), Richemont (+0,2%), Givaudan (+0,2%) et AMS (+0,2%) faisaient figure d'exception en engrangeant de modestes gains.

Les plus fortes baisses étaient par contre enregistrées par Swisscom (-4,1%), Zurich Insurance (-4,8%) et Geberit (-2,2%). Ces deux derniers titres étaient néanmoins négociés hors dividende de respectivement 19,00 francs suisses pour l'assureur et de 10,80 francs suisses pour le spécialistes des installations sanitaires.

Les trois poids lourds de la cote étaient également en retrait avec Nestlé, Novartis et Roche (tous les trois -0,1%). Novartis a déposé une plainte contre la biotech américaine Amgen, a annoncé jeudi soir le groupe pharmaceutique bâlois. Ce dernier reproche à la société américaine son retrait du développement commun et la commercialisation d'Aimovig, un médicament contre la migraine.

Deutsche Bank a par ailleurs abaissé l'objectif de cours de Novartis, tandis que Merrill Lynch a repris la couverture du géant de l'alimentaire.

Sur le marché élargi, Ceva (-10,5%) chutait lourdement. Mercredi, l'armateur marseillais CMA CGM avait annoncé détenir 97,89% du logisticien, qui doit être décoté de la Bourse suisse.

Ems-Chemie (+2,2%) était par contre recherché, porté par des résultats trimestriels en hausse.

Le nouveau venu à la Bourse suisse Medacta (+1,9%) se dirigeait vers une ouverture positive

al/vj