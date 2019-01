Bourse Zurich: le SMI devrait poursuivre son rebond

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait tenter vendredi de rester en mode rebond pour la deuxième séance de l'année, après avoir clôturé la veille dans le vert. La lourde chute de Wall Street jeudi soir devrait être contrebalancée par des informations positives en provenance de Chine.

La place new-yorkaise a terminé en nette baisse, affectée par la pire séance d'Apple depuis six ans sur fond de ralentissement économique en Chine et plombée par un indicateur manufacturier américain décevant.

Hormis la débâcle d'Apple (-9%), "un très mauvais indice manufacturier américain (...) laisse des interrogations concernant la vigueur économique mondiale et américaine", ont souligné les analystes de Mirabaud Securities dans une note.

Selon ces derniers, "les indices européens devraient tenter un léger rebond ce matin malgré l'avertissement d'Apple et la publication d'une statistique économique américaine maussade".

La confirmation de négociations sino-américaines sur l'épineux dossier du commerce international et une nouvelle hausse de l'activité dans les services en décembre dans l'Empire du Milieu pourraient apporter du baume au coeur des investisseurs, ont estimé les spécialistes de CMC Markets.

Quelques données macroéconomiques seront suivies par les intervenants, notamment les chiffres de l'emploi en décembre aux Etats-Unis et en Allemagne, ainsi que l'inflation en France et en Italie.

A 08h06, le SMI s'affichait en progression de 0,57% à 8513,96 points, selon les indications avant-Bourse fournies par Julius Bär. L'ensemble des valeurs vedettes pointait dans le vert, malgré l'absence de nouvelle.

Les bancaires Credit Suisse (+0,7%) et UBS (+0,8%) accéléraient un peu plus que la moyenne, ainsi que les cycliques ABB (+0,8%) et Adecco (+0,8%).

Les trois poids lourds de la cote s'inscrivaient dans la tendance générale avec Nestlé (+0,5%), Novartis (+0,6%) et Roche (+0,5%).

Le marché élargi était un peu plus riche en nouvelles d'entreprises. Basilea (+3,6%) devrait être particulièrement plébiscité par les investisseurs, après avoir dévoilé un chiffre d'affaires de 150 millions de dollars grâce à ses partenariats pour le médicament Cresemba.

DKSH (+0,6%) a annoncé un nouveau partenariat avec le turc Kopas Kozmetik pour la distribution de ses produits de soin pour bébés en Malaisie et au Brunei.

Emmi (+0,3%) s'est emparé d'un site de production de la firme américaine Great Lakes Cheese Company.

Cosmo (-0,4%) semblait pénalisé par un abaissement d'objectif de cours par Jefferies, alors qu'Idorsia (+0,6%) et Straumann (+0,6%) n'en faisaient pas grand cas.

al/op