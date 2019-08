Bourse Zurich: le SMI devrait tenter de se stabiliser

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait tenter de se stabiliser jeudi et d'enrayer sa chute de la veille, consécutive à une série de mauvaises statistiques conjoncturelles en Allemagne, dans la zone euro et en Chine. Nonobstant ces difficultés, les investisseurs devraient se concentrer sur la volée de résultats semestriels et notamment ceux de Geberit et Swisscom.

Faisant suite aux données macroéconomiques moroses de mercredi, le Japon a fait état ce jeudi d'un recul de 3,3% de la production industrielle en juin comparée à celle du mois précédent.

Sur le front géopolitique, la situation à Hong Kong semblait s'envenimer davantage. Des forces chinoises, appartenant apparemment à la police militaire, étaient rassemblées dans un stade de Shenzhen près de l'ex-colonie britannique, selon l'AFP.

"Entre les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, le stress macroéconomique en Argentine, les incertitudes politiques en Grande-Bretagne et en Italie, les perturbations du secteur automobile ou encore le resserrement de la politique de prêt en Chine, la liste des freins est longue", a constaté John Plassard de Mirabaud.

Selon ce dernier, "les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin dans le sillage de l'effondrement des marchés américains et des rendements dans la majeure partie du globe".

A 08h11, le SMI avant-Bourse reculait marginalement de 0,08% à 9620,50 points, après avoir fortement baissé de 1,61% la veille, selon les indications préalables fournies par Julius Bär. Hormis Geberit, les autres valeurs vedettes s'inscrivaient en repli.

Geberit (+0,9%) a dévoilé des résultats semestriels en tout point conformes aux attentes du marché. Des effets de change ont négativement impacté le chiffre d'affaires qui s'est affiché en légère baisse. Pour 2019, la direction prévoit une croissance des ventes corrigée des effets de change de 3% à 4%.

Swisscom (-0,6%) a continué à subir une forte pression sur les prix au premier semestre, qui a provoqué une baisse de plus de 2% du chiffre d'affaires. Soutenu par ses activités en Italie avec sa filiale Fastweb, le géant des télécommunications a pu à peu près stabiliser son bénéfice net (-0,9%). L'opérateur maintient ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Les autres titres du SMI évoluaient en légère baisse, à l'instar des bancaires Credit Suisse et UBS (toutes les deux -0,1%).

Les trois poids lourds Novartis, Roche et Nestlé affichaient la même performance négative de -0,1%.

Les nouvelles s'empilaient pour les sociétés du marché élargi. Comet (-10,1%) devrait se faire durement sanctionner par les investisseurs, après une chute des résultats au premier semestre.

Tecan (-1,9%) devrait également reculer, après avoir vu son résultat semestriel plombé par les coûts d'acquisition.

Ascom (-2,1%) cédait ses gains de la veille. Le facilitateur de flux d'informations en milieu hospitalier avait annoncé la veille qu'il ne sera pas en mesure de remplir ses objectifs annuels, suite à un premier semestre décevant. UBS a raboté son objectif de cours.

al/jh