Bourse Zurich: le SMI échoue à terminer au-dessus des 9800 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse n'a pas confirmé son solide rebond de la veille, même si ce n'est faute d'avoir essayé. Le SMI a en effet un moment repassé la barre des 9800 points. Il a faibli par la suite alors que Wall Street débutait la séance en recul, finissant tout juste dans le rouge. La saison des résultats a marqué une pause avant une semaine prochaine bien chargée.

A New York, Wall Street perdait du terrain en matinée: le président Donald Trump a déclaré que les Etats-Unis n'étaient "pas prêts" à conclure un accord commerciale avec la Chine, évoquant même une possible annulation du round de discussions prévues en septembre à Washington.

Cela n'a pas manqué de refroidir les intervenants. "Les investisseurs continuent de douter de l'économie mondiale", ont commenté les analystes de Briefing.

Le SMI a fini en recul minime de 0,02% à 9749,92 points, avec un plus haut à 9804,70 points et un plus bas à 9728,79 points. Le SLI a cédé 0,21% à 1481,83 points et le SPI 0,02% à 11'869,44 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont reculé et neuf avancé.

Le podium du jour se compose de Vifor (+1,7%), Sonova, Swiss Re et Roche (tous +0,9%).

Nestlé (+0,8%) a aussi soutenu l'indice, alors que Novartis (-0,9%) a pesé.

Jefferies a relevé l'objectif de cours de Nestlé et confirmé "buy". Les résultats du 2e trimestre ont dépassé les attentes a noté l'analyste qui prévoit de bonnes surprises pour la suite en termes de croissance organique notamment.

Julius Bär a abaissé l'objectif de cours de Novartis et maintenu "hold". Les analystes voient quelques nuages à l'horizon mais restent convaincus par le portefeuille du géant bâlois. Les incertitudes sur le marché américain sont sources de préoccupation, ont-ils relevé.

Au lendemain des chiffres de Vifor Pharma, trois analystes ont relevé l'objectif de cours. Julius Bär a en plus porté sa recommandation à "buy" de "hold". L'analyste a notamment salué le fait que la progression des ventes est largement étayée. Si une concurrence croissante se dessine pour divers produits du groupe, cela ne devrait pas entraver la croissance.

Zurich Insurance (+0,6%) a encore profité de la bonne performance semestrielle publiée la veille. Kepler et Independent Research ont relevé l'objectif de cours de l'action de l'assureur et confirmé la recommandation à conserver. Independent Research a relevé que le groupe a dépassé les attentes et annoncé en plus que les résultats annuels seraient meilleures que prévu.

Adecco (-1,0%) a subi des prises de bénéfices au lendemain de ses résultats semestriels. Barclays a abaissé l'objectif de cours et confirmé "overweight", l'analyste notant que la baisse du chiffre d'affaires semestriel ne s'est pas répercutée sur les marges.

Dans le camp des perdants, c'est la volatile AMS (-2,7%) qui a fini lanterne rouge, suivie par Sika (-2,0%) et Kühne+Nagel (-1,7%).

Sur le marché élargi, le conglomérat Conzzeta (+2,0%) a vu ses recettes semestrielles reculer, amputées désormais de la contribution des activités de transformation du verre. Le groupe proposera à ses actionnaires de profiter de ses liquidités excédentaires avec un dividende extraordinaire de 30 francs suisses par nominative A et 6 francs suisses par nominative B.

L'éditeur, imprimeur et libraire zurichois Orell Füssli (+0,6%) a renoué avec les bénéfices au 1er semestre, avec un résultat net de 5,4 millions de francs suisses contre une perte de 200'00 francs suisses un an plus tôt. La direction anticipe un recul de ses bénéfices d'ici la fin de l'année en raison d'un repli des ventes. La période des fêtes de fin d'année sera décisive.

la Banque cantonale bernoise (BCBE -0,9%) a présenté une rentabilité plus généreuse sur les six premiers mois de l'année. La direction s'est cependant montrée prudente pour l'ensemble de l'exercice et s'attend à un résultat au moins stable.

Le laboratoire Santhera (-0,6%) a enregistré le départ de Christoph Rentsch, directeur financier, pour la fin de l'année. Le dirigeant souhaite poursuivre sa carrière dans un autre groupe, selon l'expression consacrée et sans davantage de précision.

rp/al