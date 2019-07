Bourse Zurich: le SMI échoue à terminer la semaine au-dessus des 10'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse qui avait inscrit de nouveaux records historiques mercredi, a terminé la semaine sur une note négative. Le SMI a dans un premier temps baissé jusque vers 10'020 points en matinée, puis s'est mis à osciller dans une fourchette entre 10'020 et 10'035 jusqu'à 14h30, heure de la publication des statistiques de l'emploi américain.

Ces données ont dans un premier temps fait remonter l'indice un peu au-dessus de 10'040 points. Rapidement cependant, la tendance baissière a repris et le SMI n'est pas parvenu à finir au-dessus des 10'000 points.

A New York, Wall Street perdait du terrain en matinée. Les créations d'emploi s'étant révélées meilleures que prévu en juin, cela éloigne la perspective d'une baisse de taux de la Fed. "Puisque la Banque centrale américaine accorde plus d'importance au risque d'un ralentissement de la croissance plutôt qu'à la faiblesse de l'inflation, il est peu probable qu'elle décide d'abaisser les taux (lors de sa prochaine réunion) à la fin du mois sauf si on voit une réelle faiblesse de la consommation", a remarqué Christopher Low de FTN Financial.

Le SMI a fini en baisse de 0,86% à 9980,22 points, avec un plus bas à 9968,21 et un plus haut à 10'071,70. Sur la semaine, l'indice a gagné 0,8%. Le SLI a cédé 0,93% à 1531,85 points et le SPI 0,90% à 12'069,25 points. Sur les 30 valeur vedettes, 27 ont reculé et 3 avancé.

Les gagnants sont les bancaires Credit Suisse (+1,0%), UBS (+0,4%) et Julius Bär (+0,1%).

A l'inverse, Adecco (-4,3%) a fini lanterne rouge, précédant AMS et ABB (chacune -3,3%) et Clariant (-3,1%).

Deutsche Bank a abaissé la recommandation pour Adecco à "sell" de "hold" et a aussi raboté un peu l'objectif de cours. L'analyste prévoit un affaiblissement de l'important marché américain l'an prochain. Pour le 1er semestre de cette année en revanche, les perspectives sont bonnes aux USA, en France et en Allemagne.

Cette même Deutsche Bank a abaissé l'objectif de cours d'ABB, mais confirmé "buy". L'analyste s'attend à un faible 2e trimestre pour le géant de l'électrotechnique, avec notamment une dégradation dans la robotique. Les marges des autres activités devraient rester sous pression. Le titre pourrait trouver un second souffle après la finalisation de la vente de Power Grids.

JPMorgan a réduit l'objectif de cours de Clariant et confirmé "underweight". Selon l'analyste, le titre s'essouffle. Par ailleurs, le niveau de cash-flow libre est inférieur à celui de l'an dernier. La transaction avec Sabic a diminué le potentiel de hausse de l'action, alors que les prix des matières premières constituent point positif.

La banque américaine a relevé l'objectif de cours de Richemont (-0,8%) et confirmé "neutral" avant la publication, pour la première fois, de chiffres trimestriels, le 18 juillet prochain. Swatch (-0,1%) a bien résisté.

Dans le camp des poids lourds, UBS a relevé l'objectif de cours de Novartis (-1,1%) et confirmé "neutral". L'autre pharma, Roche (-0,6%) a fait un peu mieux que l'indice, comme Nestlé (-0,6%) qui a annoncé le transfert ses activités de glaces en Israël à sa co-entreprise Froneri formée avec le britannique R&R. A l'issue de la transaction, dont le montant n'a pas été dévoilé, Froneri combinera désormais les activités de Nestlé en Europe, l'ensemble du Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

La filiale Nestlé Waters a présenté aux salariés un plan de réorganisation des sites de Vittel et Contrexéville, qui prévoit notamment une centaine de départs non remplacés d'ici à 2022.

Sur le marché élargi, Goldman Sachs a relevé à "neutral" de "sell" la recommandation pour Dufry (+1,0% à 83,88 francs suisses) et confirmé l'objectif de cours (87 francs suisses). Depuis que le titre est recommandé à la vente, il a chuté de 14%. Le niveau des perspectives de flux de trésorerie libre et des objectifs à moyen terme ont éloigné les investisseurs.

Vontobel a repris la couverture de Vaudoise (+0,2% à 500 francs suisses) à "hold" et objectif 538 francs suisses. Un nouvel analyste suit désormais la société. Il anticipe une bonne progression de l'assureur, dont les actionnaires ne devraient pas profiter. Il note aussi que la liquidité du titre est limitée.

rp/vj