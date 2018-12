Bourse Zurich: le SMI efface ses pertes de la veille et repasse les 8700 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fortement rebondi mardi, effaçant en grande partie les pertes de la veille dans le sillage des remous suscités par l'annonce du report du vote du Parlement britannique sur l'accord du Brexit. Le SMI a terminé au-dessus des 8700 points, mais sous son plus haut du jour.

A New York, Wall Street voyait ses forts gains initiaux faiblir quelque peu en matinée. Les investisseurs étaient rassérénés par l'espoir d'avancées dans les difficiles tractations commerciales entre Washington et Pékin.

Selon le Wall Street Journal, le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin et le représentant au Commerce Robert Lighthizer se sont entretenus par téléphone avec le vice-Premier ministre chinois Liu He. Ils auraient notamment évoqué selon le quotidien l'achat par les Chinois de produits agricoles américains et des modifications de certaines politiques économiques de la Chine.

Le président américain Donald Trump a de son côté dans un tweet assuré que des "conversations très productives" étaient en cours entre les deux capitales. "D'importantes annonces" devraient arriver, a-t-il aussi ajouté.

"Les acteurs du marché apprécient, d'autant plus qu'ils ont le sentiment que le retournement de tendance en fin de séance (lundi) pourrait être le début d'un vrai rebond", a souligné Patrick O'Hare de Briefing.

Le SMI a fini en hausse de 1,92% à 8715,08 points, avec un plus haut à 8758,27 et un plus bas à 8621,73. Le SLI a gagné 1,97% à 1336,97 points et le SPI 1,81% à 10'182,89 points. Sur les 30 valeurs vedettes, seuls Kühne+Nagel (-1,1%) et Sonova (-0,7%) ont reculé.

Kühne+Nagel a été plombé par une réduction d'objectif de cours par Vontobel, qui a confirmé "hold". L'analyste a réduit ses prévisions de croissance des volumes à moyen terme tant pour le fret maritime que pour l'aérien. Il continue toutefois de prévoir que le logisticien enregistrera des taux de croissance nettement supérieurs à ceux du marché, grâce aux acquisitions.

Lanterne rouge un jour, médaille d'or l'autre jour: AMS (+10,0%) a terminé sur la première marche du podium, précédant Logitech et Temenos (chacun +4,8%).

Dans le camp des poids lourds, Novartis (+2,4%) et Roche (+1,4%) ont vu leur objectif de cours relevé par Jefferies qui a aussi confirmé la recommandation "buy" pour les deux titres. Le nouvel analyste en charge de l'industrie pharmaceutique se montre résolument confiant pour le secteur en Europe, anticipant une période prolongée de bonne rentabilité. La pression tarifaire aux Etats-Unis constitue toujours un risque, mais les craintes des investisseurs à ce sujet semblent s'estomper, selon lui.

Nestlé (+1,9%) a fini avec l'indice.

Parmi les valeurs les moins en vue, Givaudan (+0,7%) a été rétrogradé à "equal weight" par Morgan Stanley, qui a sabré au passage son objectif de cours, estimant que le retard dans les hausses de prix risque de peser sur la performance opérationnelle.

Sur le marché élargi, Hochdorf (-14,0%) a poursuivi son chemin de croix entamé la veille dans la foulée de son avertissement sur résultats. Credit Suisse a raboté son objectif de cours et confirmé sa recommandation "vendre", tout comme Research Partners.

L'assemblée générale extraordinaire de Santhera (-10,7% à 9,90 francs suisses) a accepté l'augmentation de capital plus importante que prévu initialement. La société espère engranger 50 millions de francs suisses grâce à cette opération. Kepler Cheuvreux a abaissé drastiquement l'objectif de cours à 9 de 20 francs suisses et confirmé "reduce". Il a ainsi répercuté les effets de l'augmentation de capital. L'analyste attribue la sanction du marché à des doutes sur les capacités de financement de Santhera pour développer ce produit, voire pour survivre.

Le gestionnaire d'actifs GAM (+0,2%) a voulu marquer un gros coup, suite à l'affaire Tim Haywoods et la liquidation de certains fonds de placement. Le groupe va supprimer 18 postes de hauts responsables des investissements, 14 à Zurich et quatre à Londres, a indiqué à AWP une source proche du dossier.

rp/lk