Bourse Zurich: le SMI en légère hausse, Nestlé en verve

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait légèrement dans le vert vendredi dans les premiers échanges, juste au-dessus de la barre des 8800 points. Wall Street a terminé en nette baisse jeudi, plombée par les inquiétudes sur les tensions entre Washington et Riyad. Tokyo a également clôturé sur un repli vendredi, en raison notamment du coup de mou de la conjoncture chinoise.

Le président américain Donald Trump a pour la première fois admis que le journaliste saoudien disparu Jamal Khashoggi était très probablement mort, et menacé l'Arabie saoudite de "très graves" conséquences si sa responsabilité était confirmée.

La Chine a vu sa croissance économique ralentir à 6,5% au troisième trimestre, sa plus faible performance trimestrielle depuis neuf ans.

Au Japon, l'inflation a enregistré une nouvelle accélération en septembre, à 1,0%, arrivant ainsi à la moitié de l'objectif de 2% de la Banque centrale nippone.

A 09h15, le Swiss Market Index (SMI) progressait de 0,37% à 8812,79 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,21% et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) de 0,26% à 10'404,45 points. Sur les 30 principales cotations, 16 gagnaient du terrain, 12 en cédaient et deux (Schindler et Partners Group) étaient à l'équilibre.

En deuxième position du classement provisoire, Nestlé (+1,0%), qui a publié la veille une performance solide bien que légèrement inférieure aux attentes, a vu sa recommandation relevée par DZ Bank, qui recommande désormais l'achat du titre. L'objectif de cours a également été revu à la hausse par JPMorgan et Société Générale.

Novartis (+0,4%) assure à l'occasion du congrès annuel de la Société européenne d'oncologie (ESMO) la promotion du Lutathera, qui dispose déjà du feu vert des autorités sanitaires américaines et européennes. Le troisième poids lourds de l'indice Roche prenait 0,5%.

En tête des échanges avant-Bourse, Clariant voyait son avancée ramenée à 0,4%, après avoir annoncé jeudi soir le relèvement du prix de certains produits en raison du renchérissement des matières premières et de l'énergie.

Après sa déconvenue de la veille dans la foulée de la publication de résultats trimestriels en demi-teinte, Kühne+Nagel (-0,04%) continuait sous la ligne de flottaison. Le logisticien de Schindellegi a vu son objectif de cours sabré coup sur coup par Credit Suisse, Barclays et Deutsche Bank.

