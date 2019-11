Bourse Zurich: le SMI en légère hausse, Novartis aux avant-postes

Zurich (awp) - La Bourse suisse poursuivait son évolution en territoire positif lundi à l'approche de la mi-journée. Après s'être dangereusement rapproché de la barre des 10'300 points dans les premiers échanges, son indice phare SMI défendait cette marque bec et ongles, une progression à mettre au crédit pour l'essentiel du poids lourd Novartis.

Malgré les nouveaux records historiques atteints vendredi par les principaux indices américains, "le marché commence la semaine sur un mouvement d'aversion au risque", observe Neil Wilson, analyste chez markets.com.

"Des protestations violentes à Hong Kong et la guerre commerciale sino-américaine conspirent pour décourager la tendance", poursuit-il. Alors que la Bourse de Paris était à l'équilibre, ses homologues londonienne, francfortoise et milanaise pointaient dans le rouge.

Sur le front commercial, le flou règne à nouveau entre les Etats-Unis et la Chine. Alors que Pékin a affirmé jeudi que les deux pays s'étaient entendus sur une levée progressive des tarifs douaniers sur leurs produits respectifs, le président américain Donald Trump a précisé le lendemain ne pas avoir donné son accord à la levée des droits de douane.

Au chapitre macroéconomique, le Royaume-Uni, empêtré dans le processus du Brexit, a bouclé le troisième trimestre sur une hausse de 0,3% en rythme annuel de son produit intérieur brut (PIB), échappant ainsi à une récession.

Toutefois, le PIB britannique a accusé un recul de 0,1% en septembre et dans l'ensemble, "la croissance a ralenti à son plus faible rythme depuis une décennie", selon les statisticiens britanniques.

En Italie, la production industrielle, qui s'était redressée en août (+0,4%), est de nouveau repartie à la baisse en septembre, chutant de 0,4% sur un mois.

Après avoir ouvert quasiment à l'équilibre, le Swiss Market (SMI) grappillait 0,11% à 10'320,18 points vers 11h00. Le Swiss Leader Index (SLI) cédait 0,04% à 1586,67 points, alors que l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) prenait 0,17% à 12'472,05 points. Sur les 30 principales cotations, 11 gagnaient du terrain et 19 en cédaient.

Dans le wagon de queue, les valeurs du luxe Swatch (-1,5%) et Richemont (-1,2%) étaient chahutées après une nouvelle vague de manifestations à Hong Kong, un des principaux débouchés des deux groupes. L'ex-colonie britannique était paralysée par des opérations de blocage, et un manifestant a été blessé par un tir à balle réelle de la police.

La compagnie financière genevoise a par ailleurs vu son objectif de cours raboté coup sur coup par Credit Suisse, Deutsche Bank, JPMorgan, Vontobel et Bryan Garnier après ses résultats semestriels en demi-teinte dévoilés vendredi.

Les bancaires Credit Suisse et UBS (-0,8% chacune) étaient également à la peine. La banque aux deux voiles a annoncé des changements à la tête de sa division Investment Banking & Capital Markets. Le troisième mousquetaire bancaire Julius Bär (-0,04%) parvenait presque à tirer son épingle du jeu.

C'était aussi le cas de Givaudan (-0,07%). Le rachat par le groupe genevois de l'américain Ungerer, annoncé vendredi après-Bourse, suscitait des commentaires favorables d'analystes, qui saluent le renforcement dans les ingrédients naturels, en particulier les huiles essentielles.

En tête d'un classement mené par Partners Group (+1,6%, sans nouvelle particulière), Novartis (+1,3%) soutenait l'essentiel de la progression du SMI. Le mastodonte pharmaceutique rhénan a revendiqué des données positives pour le tropifexor dans le traitement de la stéatose hépatique non alcoolique (NASH). Sa filiale Sandoz va par ailleurs racheter les activités japonaises de son concurrent sud-africain Aspen Pharmacare.

Son rival Roche (+0,2%) a pour sa part présenté de nouvelles données d'études positives pour sa substance candidate risdiplam dans le traitement de l'atrophie musculaire spinale (AMS). Vontobel a très légèrement relevé son objectif de cours et confirmé sa recommandation d'achat pour le bon de jouissance.

Le troisième poids lourd Nestlé (+0,3%) était également du bon côté de la barre.

Sur le marché élargi, Idorsia bondissait de près de 2,9%, après des données "encourageantes" pour le médicament en développement cenerimod contre le lupus érythémateux systémique.

GAM en revanche cédait plus de 1,4%. Une annonce de participation de la Bourse suisse a fait état d'un passage sous le seuil de 3% de participation de SFM UK, véhicule d'investissement du milliardaire américain George Soros.

Le fonds immobilier Helvetica Swiss Commercial (HSC, non traité) faisait ses premiers pas à la Bourse suisse. Annoncée en octobre, la cotation est censée offrir aux investisseur le double avantage d'une plus grande liquidité et d'une meilleure visibilité de leurs parts.

