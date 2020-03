Bourse Zurich: le SMI en légère hausse à l'ouverture

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert en légère hausse jeudi, soutenue par la solide performance de Wall Street. Alors que la saison des résultats d'entreprises se poursuit, de plus en plus de sociétés font état d'un impact du coronavirus sur leurs activités.

"La tendance a aussi été alimentée par la baisse surprise des taux d'intérêt de la part de la Banque du Canada de 50 points de base", a précisé John Plassard de Mirabaud Equities. Selon ce dernier, la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque nationale suisse (BNS) pourraient être tentées de suivre le mouvement d'assouplissement monétaire initié mardi par la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'épidémie de coronavirus tenait toujours les marchés en haleine. Parti de Chine en décembre, le virus touche actuellement 81 pays et territoires. Le Covid-19 a infecté près de 95'000 personnes et fait plus de 3200 morts. La Suisse comptait mercredi 58 cas confirmés par le laboratoire national de référence à Genève

Dans la Confédération, plusieurs entreprises ont annoncé, à l'occasion de leurs résultats annuels, que cette épidémie avait déjà impacté ou allait toucher leurs activités cette année.

A 09h10, l'indice vedette SMI progressait de 0,55% à 10'306,56 points, après avoir clôturé la veille en hausse de 1,63%. Le SLI montait de 0,53% à 1565,58 points, seules quatre des 30 valeurs vedettes reculant. Le SPI gagnait pour sa part 0,52% à 12'547,33 points.

Les cycliques Adecco (-1,0%) et Richemont (-0,5%), ainsi que les valeurs bancaires UBS (-0,5%) et Credit Suisse (-0,1%) faisaient partie des rares titres à céder leurs gains.

A l'opposée, l'assureur Zurich Insurance (+1,2%) se hissait en tête du classement, profitant d'une recommandation à l'achat par Berenberg, qui a également attribué un objectif de cours à 477,90 francs suisses au titre.

Sonova (+1,2%), ainsi que les valeurs pharmaceutiques Alcon (+1,0%) et Novartis (+1,0%) suivaient juste derrière.

Sur le marché élargi, les résultats annuels étaient à l'honneur avec Ascom (-2,6%), Inficon (-2,0%), Stadler (-3,4%), Coltene (+1,5%) et Kardex (+10%).

SIG Combibloc était stable, après la poursuite du désengagement de l'actionnaire de référence Onex.

Implenia (+2,0%) montait. L'investisseur Norbert Ketterer s'est taillé en quelques mois une position d'actionnaire important au sein du géant de la construction. Le Zurichois détient désormais une participation de quelque 10%, selon opérateur de la Bourse suisse SIX.

LM Group (+14,1%) s'envolait, après avoir confirmé la veille se trouver encore en "négociations avancées" avec des sociétés d'investissement sur une éventuelle participation minoritaire.

al/lk