Bourse Zurich: le SMI en mode rebond à l'ouverture

Zurich (awp) - La Bourse suisse esquissait une tentative de rebond vendredi, après une semaine teintée fortement de rouge. La volatilité reste très élevée sur les marchés financiers en cette période d'incertitudes conjoncturelles et de tensions géopolitiques. En Suisse, la saison des résultats marque une pause avant d'entamer sa dernière "grosse" semaine.

Wall Street a terminé en ordre dispersé jeudi et Tokyo à l'équilibre vendredi. Dans le litige commercial sino-américain, Pékin a menacé Washington de mesures de rétorsion, tout en affirmant privilégier le dialogue, rappelle John Plassard de Mirabaud. "Incohérence quand tu nous tiens", ironise-t-il.

Au regard des dernières données conjoncturelles aux Etats-Unis, les intervenants relèguent les fondamentaux au second plan, selon l'expert. Pour CMC Markets, ces fondamentaux sont solides, mais le spectre de la récession hante les courtiers, "effrayés par l'inversion de la courbe des taux".

En Europe, l'économie allemande éternue et c'est bien toute la zone euro qui pourrait s'enrhumer. La situation semble sérieuse, suffisamment pour que le Finlandais Olli Rehn, membre de la Banque centrale européenne (BCE), évoque le "geste fort" que l'institution de Francfort devrait faire en septembre, souligne CMC.

La journée sera marquée par une échéance Eurex. Outre-Atlantique, les investisseurs se concentreront sur l'indice de confiance des consommateurs pour le mois d'août publié par l'Université du Michigan.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) prenait 0,37% à 9641,53 points et le Swiss Leader Index (SLI) 0,27% à 1455,78 points. Le Swiss Performance Index (SPI) s'étoffait de 0,38% à 11'726,81 points. Parmi les valeurs vedettes, 21 progressaient et sept reculaient, Zurich Insurance et Sika restant stables.

Roche (+0,7%) a annoncé dans la soirée de jeudi avoir reçu des autorités sanitaires américaines (FDA) l'autorisation de mise sur le marché pour son anticancéreux Rozlytrek (entrectinib) pour le traitement d'un type de cancer du poumon.

Les autres poids lourds Novartis et Nestlé (+0,5% tous deux) évoluaient main dans la main.

Les bancaires UBS (+0,2%) et Credit Suisse (-0,1%) semblaient affectées par le rabotage de leur objectif de cours par la Banque royale du Canada (RBC). Julius Bär (+0,7%) faisait partie du trio de tête avec AMS (+2,0%) et Roche.

Vifor (-0,4%) écopait de la lanterne rouge après sa dégradation par Goldman Sachs. Le géant bancaire américain prône une approche neutre pour le titre, après l'avoir recommandé à l'achat jusqu'ici. Après les bons résultats semestriels et le rebond de l'action, les perspectives de croissance du groupe saint-gallois sont désormais intégrées dans le cours du titre. JPMorgan a pour sa part relevé l'objectif de cours de Vifor.

Sur le marché élargi, Gurit (pas traité) a publié ses résultats semestriels jeudi soir. Le fabricant de matières synthétiques a nettement augmenté ses ventes et son bénéfice, au-delà des attentes. Baader Helvea souligne la forte génération de liquidités et les bonnes perspectives. Un relèvement des estimations est prévu.

Actionnaire de référence de Sunrise (+2,0%), Freenet a renouvelé vendredi dans une interview à Reuters son opposition au rachat d'UPC par l'opérateur zurichois, jugé trop onéreux. Il va s'opposer à l'augmentation de capital lors de l'assemblée générale extraordinaire.

fr/buc