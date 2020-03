Bourse Zurich: le SMI en perte de vitesse après l'envolée de la veille

Zurich (awp) - La Bourse suisse reculait nettement vendredi matin à l'ouverture, après l'envolée de la veille. Wall Street a fini jeudi soir en forte progression, malgré l'explosion du chômage aux Etats-Unis. Les investisseurs semblaient cependant toujours rassurés par le plan de relance de l'économie américaine adopté par le Sénat.

A New York, l'indice phare Dow Jones Industrial Average a bondi de 6,38% en clôture. "Après un tel rallye, des prises de bénéfices seraient plus que normales sur les indices", ont estimé les spécialistes de la banque IG dans un commentaire. Vendredi matin à Tokyo, le Nikkei a terminé la séance sur une très solide progression de 3,88%.

Conséquence directe des mesures sanitaires décrétées aux Etats-Unis pour lutter contre le coronavirus, le nombre de nouveaux chômeurs a explosé avec plus de trois millions de nouvelles demandes d'allocations chômage la semaine passée, un niveau jamais vu.

"Les indices européens devraient ouvrir en légère baisse ce matin dans le sillage d'une prise de profit après trois séances de hausse et une progression de plus de 19% pour l'Euro Stoxx 50", a estimé John Plassard de Mirabaud Securities. Selon l'analyste, "la tendance négative est aussi alimentée par le fait les Etats-Unis ont maintenant plus de personnes infectées qu'en Chine".

De fait, le SMI a ouvert en forte baisse de 1,33% à 9080,39 points à 09h10, alors que l'indice SLI perdait 1,53% à 1337,54 points et le SPI abandonnait 1,29% à 11'002,78 points.

Hormis Swiss Re (+0,5%), les 29 autres valeurs vedettes évoluaient dans le rouge.

Les bancaires Credit Suisse (-4,2%) et UBS (-2,9%), ainsi que les cycliques SGS (-2,8%) et Swatch (-2,7%) subissaient les plus importants pertes. Le leader mondial de l'inspection et de la certification a vu son objectif de cours et la recommandation abaissées par Deutsche Bank.

Kühne+Nagel (-2,5%) a vu sa recommandation et l'objectif de cours rabotés par plusieurs analystes.

Givaudan (-2,1%) reculait aussi fortement, mais était traité hors dividende de 62 francs suisses.

Lafargeholcim (-0,7%) résistait quelque peu. Le géant des matériaux de construction a pris des mesures pour protéger sa trésorerie en 2020, face aux interruptions d'activité causées par la pandémie de coronavirus. La feuille de route établie pour l'année en cours n'est plus d'actualité, mais le dividende de 2 francs suisses est maintenu.

Les poids lourds participaient à la tendance négative avec Nestlé (-0,9%), Novartis (-1,4%) et Roche (-0,4%). Ce dernier a obtenu de l'Agence américaine des médicaments (FDA) le feu vert pour une demande d'extension d'homologation de l'antigrippal Xofluza.

Sur le marché élargi, seul Flughafen Zürich (+1,3%) échappait à la tendance baissière, alors que Standard & Poor's a placé la note "AA-" sous observation.

Aevis (-0,4%) a amélioré sa rentabilité en 2019, mais renonce au dividende pour préserver ses liquidités en temps de crise.

Valora (-1,7%) était pénalisé par une révision à la baisse des perspectives de crédit par Credit Suisse.

al/lk