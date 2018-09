Bourse Zurich: le SMI en petite hausse avant les annonces de la BCE

Zurich (awp) - La Bourse suisse accélérait modestement jeudi matin, avant les annonces de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). Les indications préalables n'étaient également pas de nature à soutenir les investisseurs, Wall Street ayant terminé la veille en ordre dispersé en raison des tensions commerciales.

Mercredi soir, le Livre beige de la Réserve fédérale américaine (Fed) a donné "des perspectives globalement stables pour l'économie américaine, tout en soulignant quelques faiblesses", ont indiqué les analystes de CMC Markets dans une note.

Les investisseurs auront les yeux rivés sur Francfort, où la BCE divulguera en début d'après-midi ses décisions en matière de politique monétaire. Les analystes ne s'attendent pas à une modification des taux directeurs. L'institut d'émission devrait également confirmer l'arrêt en fin d'année des rachats massifs de dette publique et privée, avant une première hausse de taux escomptée au plus tôt à l'été 2019.

La Banque d'Angleterre fera également ses annonces de politique monétaire.

L'institut BAK Economics a nettement révisé en hausse ses prévisions de croissance pour la Suisse cette année et la suivante. Les économistes escomptent désormais un produit intérieur brut (PIB) en hausse de 3,0% pour 2018 et de 1,6% en 2019, contre 2,3% et 1,5% précédemment.

A 10h32, le SMI s'affichait en hausse de 0,26% à 8983,43 points, tandis que le SLI progressait de 0,34% à 1467,28 points. L'indice élargi SPI engrangeait quant à lui 0,29% à 10'721,74 points. Sur les 30 valeurs vedettes, sept reculaient et 23 progressaient.

Le titre extrêmement volatil Aryzta (+2,8%) restait dans le haut du classement après avoir fortement reculé la veille. Il était suivi par Sonova (+1,5%) et Logitech (+1,0%). Le fabricant d'appareils auditifs avait déjà accéléré la veille, grâce à un relèvement d'objectif de cours.

Hormis Novartis (-0,02%), les deux autres poids lourds Nestlé (+0,3%) et Roche (+0,2%) soutenaient modestement le SMI. Novartis a confirmé des études cliniques positives sur le médicament Gilenya contre la sclérose en plaques.

A l'opposé, Kühne+Nagel (-0,4%), Geberit (-0,3%) et Swisscom (-0,3%) affichaient les plus importants replis.

Sur le marché élargi, AMS (+4,9%) profitait des annonces faites par l'un de ses principaux clients, Apple. La marque à la pomme a présenté mercredi de nouvelles versions de l'iPhone: deux modèles très haut-de-gamme appelés iPhone Xs et Xs Max, mais aussi une version un peu plus abordable appelée iPhone Xr.

BFW Liegenschaften (+0,5%) anticipe au 2e semestre un bénéfice opérationnel (Ebit) stable par rapport aux six premiers mois de l'année. La société de Frauenfeld a confirmé ses résultats semestriels publiés en août.

Cosmo (-4,2%) était par contre en net repli. Le laboratoire a défendu son bleu de méthylène MMX devant l'Autorité sanitaire américaine (FDA). Suite à cela, un appel sera déposé auprès d'une instance du régulateur, l'Office of Drug Evaluation IV, suite au complément d'information réclamé par la FDA en mai dernier.

Newron (-7,0%) se trouvait également en perdition. Le laboratoire transalpin a annoncé une forte baisse de son chiffre d'affaires au premier semestre.

al/ck