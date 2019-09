Bourse Zurich: le SMI en rouge, près du plus haut historique de clôture

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note indécise lundi. Après avoir inscrit un nouveau plus haut historique en matinée, le SMI a perdu son élan dans l'après-midi et a terminé dans le rouge de peu sous le plus haut historique de clôture (10'066,53 points), plombé par ses poids lourds. Le SLI a en revanche terminé dans le vert

A New York, Wall Street hésitait en matinée. Les investisseurs continuaient de miser sur un apaisement du conflit commercial sino-américain et pariaient sur de nouvelles mesures de soutien monétaire. Après un mois d'août compliqué, "de meilleures nouvelles sur le front de la guerre commerciale (...), combinées à une tendance continue de données économiques en grande partie supérieures aux attentes" ont participé à l'embellie de ces deux dernières semaines, a commenté Art Hogan, responsable de la stratégie marchés pour National.

En Suisse, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a dévoilé un taux de chômage stable à 2,1% en août, un niveau historiquement bas pour le troisième mois d'affilée.

Le SMI a fini en baisse de 0,14% à 10'059,37 points, avec un plus haut à 10'109,29 (nouveau plus haut historique et de l'année) et un plus bas à 10'050,68. Le SLI a gagné 0,36% à 1540,24 points et le SPI perdu 0,22% à 12'239,50 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 10 ont reculé et 20 avancé.

Une fois n'est pas coutume, Nestlé (-2,1%) a terminé avec la lanterne rouge, suivi par Alcon (-1,7%) et Temenos (-1,6%).

Les analystes de Deutsche Bank ont abaissé à "hold" la recommandation du géant de l'alimentaire, mais relevé l'objectif de cours alors que Morgan Stanley a augmenté l'objectif et confirmé "overweight". L'analyste de la banque allemande a notamment souligné que la valorisation du titre est très élevée avec un gain de quelque 40% depuis janvier.

Roche (-0,9%) et Novartis (-0,4%) ont aussi pesé sur l'indice.

L'israélien Kahr Medical a conclu avec Roche un partenariat clinique exploratoire sur une combinaison du DSP107 du premier et du Tecentriq (atezolizumab) du second, dans l'indication contre une forme spécifique du cancer du poumon.

Novartis a présenté des données sur son médicament contre la migraine épisodique Aimovig (erenumab), développé conjointement avec Amgen. Plus de trois quarts des patients observés sur quatre ans et demi ont profité d'une réduction d'au moins 50% du nombre de migraines mensuelles, souligne un communiqué.

AMS (+4,2%) a terminé sur la plus haute marche du podium, précédant Julius Bär (+2,9%) et Credit Suisse (+2,5%). UBS (+2,3%) a aussi terminé dans le haut du tableau. La banque aux trois clés et l'établissement étatique Banco do Brasil songent à fonder une coentreprise dans le domaine de la banque d'affaires.

Parmi les rares annonces de la matinée, Sika (+1,1%) a racheté, pour un montant non dévoilé, le producteur chinois d'épaississant et de colle à base de silicone Crevo-Hengxin.

Lonza (+0,8%) a décroché un contrat d'approvisionnement en anticorps CIT-013 auprès du laboratoire néerlandais Cytrill. Le biochimiste rhénan alimentera le programme de développement clinique de ce traitement expérimental destiné à combattre des affections auto-immunes comme le lupus, l'arthrite rhumatoïde ou encore la vasculite.

Standard & Poor's (S&P) a attribué la note "BBB-" assortie d'une perspective "stable" au groupe pharmaceutique Vifor (-0,6%).

Partners Group (-0,7%) a pris le contrôle du chinois BCR Group pour le compte de ses clients. Il a également injecté de l'argent dans Gong Cha, une firme taïwanaise.

Sur le marché élargi, Le laboratoire zurichois Molecular Partners (+29,6%) et son partenaire américain Allergan sont parvenus à convaincre les autorités sanitaires étasunienne (FDA) et européenne (EMA) d'examiner leurs demandes d'homologation pour l'Abicipar pegol, dans l'indication contre la dégénérescence maculaire néovasculaire (humide) liée à l'âge (nAMD). Le gendarme américain devrait rendre sa décision autour de mi-2020 et son homologue européen dans les six mois suivants.

rp/vj