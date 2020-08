Bourse Zurich: le SMI est repassé au-dessus de la barre des 10'300 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse est repartie de l'avant mercredi. Le SMI, qui avait encore ouvert dans le rouge, s'est rapidement repris et s'est mis à progresser constamment, repassant la barre symbolique des 10'200 points sous laquelle il avait clôturé la veille. Poursuivant sur sa lancée, il a même terminé au-dessus des 10'300 points.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, au lendemain de nouveaux records et après de solides résultats de groupes de distribution. Les investisseurs attendaient les minutes de la dernière séance de la Réserve fédérale (vers 20 heures heure suisse).

"Le rebond de plus de 50% des indices depuis le 23 mars doit beaucoup à la banque centrale américaine et au Congrès" qui ont mis des milliers de milliards de dollars sur la table pour soutenir l'économie, a rappelé JJ Kinahan de TD Ameritrade. "Certains analystes disent maintenant qu'on pourrait entrer dans une phase d'attente jusqu'à ce que soit annoncée un nouveau programme d'aides à Washington", a-t-il ajouté.

Le SMI a fini en hausse de 1,39% à 10'310,01 points, son plus haut du jour, après un plus bas à 10'139,31 points inscrit dans la première demi-heure de transactions. Le SLI a gagné 1,17% à 1572,06 points et le SPI 1,32% à 12'827,74 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 27 ont progressé et trois reculé.

AMS (-2,2%) a terminé lanterne rouge derrière Clariant (-1,2%) et Swatch (-0,40%).

Plus gros gagnant la veille sur de nouvelles rumeurs de rachat, Clariant a été rétrogradé à "equal weight" de "overweight" par Barclays, qui a aussi raboté l'objectif de cours. Pour l'analyste, les risques pour les investisseurs sont trop élevés. Ceux-ci paient une prime pour l'action qui ne peut se justifier que par un scénario d'acquisition.

Au lendemain de ses chiffres trimestriels, Alcon (+0,4%) a longtemps tenu la lanterne rouge. Les analystes ont notamment déploré la perte d'exploitation apurée des effets non-récurrents, eux qui attendaient un résultat positif pour cette donnée. Vontobel par exemple a déploré un impact plus dévastateur encore que prévu des mesures adoptées contre le Covid-19 sur une performance opérationnelle déjà déficitaire sans ce facteur.

Sonova (+2,5%) a fini sur la plus haute marche du podium, devant Roche (+2,4%) et Vifor (+2,4%).

Le spécialiste des appareils auditifs a annoncé le lancement d'une nouvelle plateforme technologique. Baptisée Phonak Audéo Paradise, elle permet d'améliorer la qualité du son et l'intelligibilité des discours, tout en permettant une connexion sans fil, a précisé l'entreprise.

Roche a annoncé que sa filiale étasunienne Genentech va mettre ses capacités à disposition de son compatriote Regeneron pour la production d'un traitement expérimental destiné à combattre le Sars-Cov-2 à l'origine du Covid-19.

Filiale de Nestlé (+1,7%), Nespresso va investir dans l'industrie du café en République démocratique du Congo (RDC) pour relancer cette activité mise à mal par des années de guerre civile.

Sandoz, filiale de Novartis (+1,5%) spécialisée dans les traitements génériques, a conclu un accord en vue de la commercialisation des biosimilaires Ziextenzo et Riximyo au Canada.

Au lendemain de ses résultats semestriels, Geberit (+0,9%) a vu son objectif de cours relevé coup sur coup par Barclays, Jefferies, Morgan Stanley, DZ Bank, Vontobel et Mainfirst.

Sur le marché élargi, Sensirion (+1,2%), Orior (-1,3%), Zur Rose (-9,5%), Orascom DH (+4,2%) et Warteck Invest (-0,1%) ont publié des résultats intermédiaires.

Tirant profit de l'entrée en Bourse de sa filiale immobilière Ina Invest (-1,5%), Implenia (-10,0%) a facilement surmonté les vents contraires liés à la pandémie de Covid-19 au premier semestre. Son bénéfice net est passé de 0,54 à 53,61 millions de francs suisses.

Dufry (stable) prévoit de racheter d'ici la fin de l'année les parts de sa filiale américaine Hudson qu'il ne possède plus. Le montant de la transaction devrait se monter à environ 311 millions et sera financé via une augmentation de capital.

Achiko (+394,6% à 92 centimes, 10,9 millions de titres échangés) a déposé une demande de brevet provisoire pour un kit de test de la maladie Covid-19 par la salive, qui a été développé par son partenaire Regenacellx.sl. La société indonésienne de technologie financière doit entamer les tests cliniques prochainement, afin de pouvoir commercialiser le test avant fin 2020.

rp/al