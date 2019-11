Bourse Zurich: le SMI étoffe ses gains, nouveaux records dans le viseur

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait vers de nouveaux sommets mercredi à l'approche de la mi-journée. La veille, son indice phare SMI a franchi pour la première fois de son histoire la marque des 10'500 points dans un climat d'euphorie boursière généralisée, dopée une énième fois par les espoirs d'un règlement prochain du différend commercial sino-américain.

"L'optimisme autour des discussions commerciales a une nouvelle fois contribué à soutenir l'ambiance", relève Michael Hewson, de CMC Markets, signalant les avancées réalisées par les négociateurs vers un "consensus sur un grand nombre de questions cruciales".

L'expert souligne toutefois le flou qui persiste autour d'un calendrier pour la conclusion de la première phase d'un éventuel accord, estimant hautement improbable que celle-ci survienne avant le 15 décembre.

"De nombreuses statistiques économiques sont au programme de ce mercredi aux Etats-Unis, avant Thanksgiving demain (jour de fermeture de Wall Street, avant une demi-séance vendredi)", signale Tangi Le Liboux, d'Aurel BGC, notant toutefois qu'elles seront vraisemblablement ignorées à moins de pouvoir y puiser de bonnes nouvelles.

Au chapitre macroéconomique, l'indice de confiance des ménages français est reparti à la hausse en novembre après s'être stabilisé durant deux mois.

En Suisse, le chiffre d'affaires du secteur de la construction a atteint 6,1 milliards de francs suisses au 3e trimestre, son plus haut niveau des trente dernières années.

Sur le coup de 10h50, le Swiss Market Index (SMI) prenait 0,29% à 10'537,32 points, après avoir brièvement glissé dans le rouge dans la première heure d'échanges, frôlant la barre des 10'500 points. Le Swiss Leader Index (SLI) a glané 0,34% à 1619,01 points, et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,29% à 12'721,33 points. Sur les 30 principales cotations, 24 gagnaient du terrain et six en cédaient.

Logitech (+1,4%) était en tête devant Richemont (+1,1%), sans nouvelle particulière, alors que Partners Group, Clariant et Vifor (+0,9% chacun) ferraillaient pour la troisième marche du podium.

Vifor Pharma a vu son objectif de cours relevé substantiellement par Credit Suisse, qui confirme sa recommandation d'achat du titre. L'analyste souligne le bien-fondé de la stratégie de licence du laboratoire saint-gallois et les dernières données d'étude présentées.

La banque aux deux voiles a également repris la couverture de Clariant avec une recommandation d'achat, estimant qu'une part importante du produit de la vente des divisions Masterbatches et Pigments - 1,3 milliards de francs suisses, selon l'analyste - sera reversée aux actionnaires. Citigroup a pour sa part raboté son objectif de cours à 22,40 francs suisses.

ABB (+0,7%) a décroché une commande pour la livraison de stations de recharge pour des véhicules électriques en Suède, pour un montant tenu confidentiel.

Givaudan (+0,7%) inaugure l'extension de son site chinois de Nantong, mis en service au printemps 2015 et dont la capacité de production a été doublée moyennant un volume d'investissement de 30 millions de francs suisses.

Swiss Life (+0,5%) a rapporté une envolée de 87% de la valeur du portefeuille de son fonds immobilier au cours de l'exercice 2018/19, le premier depuis sa cotation.

A l'autre extrémité du tableau Lonza partageait la lanterne rouge avec Swisscom (-0,5% chacun). Le biochimiste rhénan a annoncé mardi soir un accord de production avec le schwyzois Dinaqor, aux termes duquel il fournira un soutien préclinique, clinique et commercial pour la production du candidat Dina-001.

Les poids lourds évoluaient en ordre dispersé, Novartis (+0,7%) et Nestlé (+0,3%) évoluant dans le vert, alors que Roche (-0,2%) restait scotché dans le rouge.

Sur le marché élargi, l'action au porteur Kudelski bondissait de 5,7% après l'annonce mardi soir d'une collaboration avec le géant américain Microsoft.

Stadler (-0,4%) a décroché une nouvelle commande en Azerbaïdjan pour un volume de 115 millions d'euros.

Implenia (+0,8%) a désigné Christian Späth pour prendre la succession de René Kotacka à la tête de sa division Génie civil à compter du début de l'année prochaine.

Aevis (stable) anticipe que le portefeuille de sa filiale Swiss Hotel Properties devrait atteindre le demi-milliard de francs suisses au 1er janvier prochain, pour des revenus locatifs annuels projetés à 20 millions.

