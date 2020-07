Bourse Zurich: le SMI fait du surplace à l'ouverture

Zurich (awp) - La Bourse suisse faisait quasiment du surplace vendredi à l'ouverture, en l'absence de nouvelles d'entreprises susceptibles de faire bouger les marchés. Wall Street sera par ailleurs fermée, à la veille de la fête nationale américaine.

La Bourse de New York a progressé jeudi soir, portée par un nombre record d'emplois créés aux Etats-Unis en juin et un recul plus important qu'attendu du taux de chômage. L'indice vedette Dow Jones est monté de 0,36% et le Nasdaq a fini à un record, en hausse de 0,52%.

"Les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin dans le sillage d'une prise de bénéfices avant un long week-end de trois jours aux Etats-Unis et malgré la publication de chiffres de l'emploi américain de juin largement au-dessus des attentes", a estimé John Plassard de Mirabaud Securities.

A 09h07, le SMI prenait tout juste 0,03% à 10'187,46 points, alors que le SLI progressait de 0,18% à 1532,70 points. Le SPI gagnait également 0,03% à 12'593,72 points.

Les plus solide performances à l'ouverture étaient enregistrées par AMS (+1,6%), Julius Bär (+1,4%) et Lafargeholcim (+0,8%).

Nestlé (+0,3%) montait à peine. Le groupe alimentaire a annoncé jeudi soir qu'il se retirait d'une partie des activités dans l'eau en Amérique du Nord. La filiale canadienne du géant de Vevey vend ses eaux en bouteilles de marque Pure Life à Ice River Springs.

Les deux autres poids lourds de la cote, Novartis (-0,2%) et Roche (-0,1%), reculaient par contre.

Sur le marché élargi, Cosmo Pharmaceuticals (pas encore traité) devrait retenir l'attention. L'Agence américaine des médicaments (FDA) a homologué le sédatif Byfavo du laboratoire transalpin, coté à la Bourse suisse.

Stadler Rail (+1,2%) livrera quatre trams-trains bi-mode supplémentaires à la société hongroise de chemins de fer Mav-Start.

