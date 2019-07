Bourse Zurich: le SMI fait du surplace avant l'emploi américain

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert sur une note indécise vendredi, après avoir fini pile à l'équilibre la veille. L'absence d'impulsion de Wall Street en raison du jour férié du 4 Juillet et la publication dans l'après-midi des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis devraient maintenir les investisseurs dans une position attentiste.

Les Etats-Unis vont dévoiler en début d'après-midi le taux de chômage et les créations d'emplois en juin. Mercredi, l'enquête mensuelle d'ADP avait fait état d'un rebond des créations d'emplois dans le secteur privé en juin, mais moins que ne le prévoyaient les analystes. Elles avaient marqué un net ralentissement dans la tendance des six derniers mois.

Les données officielles sur l'emploi devraient retenir l'attention des investisseurs, ont estimé les analystes de CMC Markets, car ces chiffres auront un impact sur la prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed). La plupart des observateurs s'attend à ce que la banque centrale américaine abaisse fin juillet ses taux directeurs de 25 à 50 points de base.

Les données conjoncturelles en Allemagne n'étaient guère rassurantes. Les commandes passées à l'industrie ont nettement reculé sur un mois en mai (-2,2%), après deux mois de progression et dans un contexte économique toujours incertain.

En Suisse, l'actualité des entreprises était quasi nulle. A 09h04, le SMI baissait marginalement de 0,05% à 10'056,82 points, le SLI abandonnait à peine 0,09% à 1543,83 points et le SPI gagnait 0,05% à 12'606,93 points. Sur les 30 valeurs vedettes, six montaient, deux étaient stables et 22 reculaient.

Les gagnants à l'ouverture étaient Swisscom (+0,6%), Alcon (+0,4%) et Swiss Re (+0,3%).

Les trois poids lourds Novartis (+0,2%), Nestlé (+0,2%) et Roche (+0,1%) faisaient également partie des rares valeurs recherchées.

A l'inverse, Adecco (-2,7%) et ABB (-1,6%) étaient nettement pénalisés. Deutsche Bank a abaissé l'objectif de cours et la recommandation du géant de l'intérim, ainsi que l'objectif de cours du groupe d'ingénierie zurichois.

Egalement pénalisé par l'absence de nouvelles, le marché élargi n'affichait aucun mouvement notable.

