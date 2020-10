Bourse Zurich: le SMI fait une pause dans sa route vers les 10'400 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine du bon pied. Les SMI, qui avait repris son souffle après une première pointe en début de séance, est ensuite reparti de l'avant et il s'est approché à une dizaine de points de la barre des 10'400 pour reprendre son souffle à nouveau, freiné notamment par Roche et Novartis. La progression du coronavirus en Europe n'a pas entamé l'optimisme des investisseurs.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, soutenue par les valeurs technologiques. Dans un marché qui devait être plus calme lundi, avec la fermeture du marché obligataire pour le "Colombus Day", les investisseurs allaient se concentrer sur le début de saison des résultats trimestriels.

Une trentaine d'entreprises devaient en publier cette semaine, à commencer par les grandes banques du pays, un bon baromètre de la santé financière des entreprises alors que l'économie affectée par l'épidémie redémarre lentement.

"Wall Street se prépare à un autre trimestre en baisse (...) mais il devrait y avoir moins d'encre rouge dans les comptes" qu'au trimestre précédent, "ce qui devrait signaler une amélioration des bénéfices au cours des prochains trimestres", a estimé Sam Stovall, chef de la stratégie d'investissement chez CFRA Research.

Sur le front macroéconomique helvétique, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a modéré ses prévisions de récession pour l'année en cours comme de croissance pour la suivante. Le taux de chômage en fin d'année devrait aussi s'avérer moins sévère que prévu en juin.

Le SMI a fini sur un gain de 0,43% à 10'364,10 points, avec un plus haut à 10'390,40 et un plus bas à 10'312,38 en début de séance. Le SLI a frôlé la barre des 1600 points, terminant en hausse de 0,69% à 1592,37 points. Le SPI a pris 0,49% à 12'947,75 points. Sur les 30 valeurs vedettes 4 ont reculé 25 avancé et Partners Group a fini stable.

Clariant (-0,4%) a pris la lanterne rouge, derrière Novartis (-0,3%, Roche et Swatch (chacun -0,1%).

Nestlé (+0,8%) a par contre soutenu l'indice.

Sonova (+2,0%) précède Sika et Alcon (chacun +1,8%) et Straumann (+1,7%) sur le podium.

Les bancaires Julius Bär (+1,0%) et Credit Suisse (+0,9%) ont fini dans le gros du peloton, alors qu'UBS (+0,5%) s'est faite plus discrète.

Julius Bär a annoncé son intention de rembourser à la première échéance possible - soit au 18 novembre prochain - un emprunt perpétuel Tier 1 d'un volume de 450 millions de dollars singapouriens (302,5 millions de francs suisses au cours du jour).

Swiss Re (+1,4%) a fondé avec les assurances du constructeur automobile allemand Daimler une coentreprise, baptisée Movinx. Celle-ci sera détenue à 50% par chaque partenaire et elle vise à développer des produits d'assurance automobile et de mobilité entièrement numériques.

Sur le marché élargi, Aryzta (+9,2%) a bondi sur de nouvelles rumeurs de rachat du boulanger industriel dans le pétrin. Selon un journal irlandais, le groupe décidera ces prochaine semaines de son sort après avoir étudié toutes les options stratégiques.

Le distributeur de produits structurés Leonteq (+3,9%) a ouvert un premier bureau en Italie, une "étape naturelle pour soutenir la croissance de ses affaires et répondre encore mieux aux besoins de la clientèle" transalpine.

L'équipementier de laboratoire Tecan (+2,1%) a visiblement profité de sa nouvelle notoriété après avoir accédé au SMIM.

Basilea (+0,7%) a publié des donnée encourageantes sur son anticancéreux expérimental derazantinib. Le constructeur prévôtois de machines-outils Tornos (inchangé) a inauguré une usine en Chine. Il n'a pas révélé le montant de l'investissement consenti.

Landis+Gyr (-6,4%) a souffert après avoir dévoilé une perte sèche sur les six premiers mois de l'année, imputable notamment aux coûts de sa restructuration et à l'effet délétère de la pandémie sur ses affaires. Le fabricant zougois de compteurs électriques, a par ailleurs des soucis fiscaux aux Etats-Unis.

