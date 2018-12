Bourse Zurich: le SMI finit au plus bas du jour, BNS et BCE en focus

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative jeudi. Le SMI a évolué en dents de scie autour de l'équilibre dans les trois dernières heures de transactions avant d'accentuer son repli dans la dernière demi-heure, puis finir au plus bas du jour. La séance a été placée sous le signe des banques centrales suisse et européenne qui ont toutes deux, comme prévu, confirmé le statu quo de leur politique monétaire.

La Banque nationale suisse (BNS) a de nouveau laissé sa politique monétaire inchangée, maintenant sa ligne accommodante alors que le franc suisse reste à un niveau "élevé". Elle a par ailleurs ajusté à la baisse ses prévisions de croissance pour l'économie suisse en 2018, attendue désormais à environ 2,5%, contre 2,5% à 3% auparavant.

La Banque centrale européenne (BCE) a maintenu ses taux directeurs au plus bas et compte laisser ce niveau inchangé "au moins jusqu'à l'été 2019". Elle a aussi acté l'arrêt en fin d'année de son programme historique de rachats nets d'actifs, lancé en 2015 pour stimuler l'économie et qui a déjà permis d'injecter 2600 milliards d'euros.

L'institut de Francfort a par ailleurs légèrement abaissé ses prévisions de croissance pour cette année et l'an prochain en zone euro, respectivement à 1,9% et 1,7%. La BCE table sur une inflation à 1,8% cette année.

A New York, le Dow Jones et le S&P 500 étaient de peu dans le vert après les premiers échanges, alors que le Nasdaq Comp cédait du terrain.

Les investisseurs gardaient un oeil sur les difficiles tractations en cours entre Washington et Pékin. Signe encourageant jeudi, la Chine s'est dite ouverte à des discussions, qu'elles aient lieu sur son sol ou sur le territoire américain, pour tenter de résoudre les différends qui empoisonnent les relations bilatérales.

Le SMI a fini en repli de 0,52% à 8814,70 points son plus bas du jour. Le SLI a cédé 0,44% à 1355,75 points et le SPI 0,50% à 10'295,34 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont reculé et 7 avancé, Partners Group et Sonova terminant à l'équilibre.

Les plus gros perdants du jour sont Logitech (-1,8%) Vifor (-1,7%) et Lonza (-1,5%).

A l'inverse, Sika (+1,0%), Adecco, AMS et Zurich (tous +0,2%) se sont partagé le podium.

Aux bancaires, Credit Suisse (+0,04%) a fini de justesse en territoire positif. Au lendemain de la journée des investisseurs, trois analystes ont abaissé l'objectif de cours, mais ont tous confirmé "buy". Un des experts juge que la stratégie présentée par la banque est réalisable. Dans l'environnement actuel du marché, l'objectif de rentabilité est ambitieux, mais peut être atteint, selon lui. Un autre analyste a confirmé préférer Credit Suisse dans le secteur des bancaires européennes.

UBS (-0,5%) et Julius Bär (-0,2%) ont terminé dans le rouge.

ABB (+0,1%) a confirmé mercredi être en pourparlers avec le conglomérat japonais Hitachi pour "redéfinir" le partenariat existant entre les deux sociétés dans les réseaux électriques. L'agence Nikkei avait précédemment indiqué que Hitachi serait prêt à acquérir la division pour 800 milliards de yens (environ 7 milliards de francs suisses).

Les poids lourds Roche (-0,8%), Nestlé (-0,7%) et Novartis (-0,6%) ont pesé sur l'indice. Le dernier nommé a obtenu de la Commission européenne une homologation pour une seringue préremplie de son médicament Xolair (omalizumab) pour auto-administration en cas d'asthme allergique sévère ou d'urticaire chronique spontané. La substance en elle-même est déjà commercialisée depuis 13 ans.

Au niveau du marché élargi, le gestionnaire d'actifs GAM (-21,9%) prend des mesures pour endiguer la crise qu'il traverse depuis cet été. Confronté à d'importantes sorties d'argent, le groupe zurichois va supprimer un emploi sur dix l'année prochaine. La direction subira aussi une cure d'amaigrissement. Les exercices 2018 et 2019 devraient boucler dans le rouge vif.

Le laboratoire zurichois Kuros a demandé et obtenu une suspension de sa cotation sur SIX Swiss Exchange. L'entreprise de biotechnologies avait reconnu mercredi soir n'avoir pas généré l'engouement escompté pour son augmentation de capital.

rp/buc