Bourse Zurich: le SMI finit dans le rouge, après avoir frôlé les 9200 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé la première séance de la semaine en territoire négatif, après avoir vu son indice phare SMI flirter avec la barre des 9200 points. La saison des résultats a repris gentiment avec les données de quelques entreprises du marché élargi.

Wall Street évoluait en ordre dispersé après une ouverture en baisse lundi, ralentie par un climat de tension entre les Etats-Unis et la Chine à l'ouverture d'une semaine qui sera marquée par des données sur l'inflation.

"La Chine et les Etats-Unis continuent à restreindre l'enthousiasme des marchés", ont affirmé les analystes de Charles Schwab.

Après une nouvelle montée brutale des tensions entre les deux pays la semaine dernière, le président américain Donald Trump a défendu samedi sa décision de relever les droits de douane sur 200 milliards de dollars d'importation de Chine, soutenant que ces mesures "fonctionnaient bien mieux que quiconque ne l'avait anticipé".

Egalement sur le front international, le retour lundi de sanctions américaines contre l'Iran pesait sur l'humeur des marchés, a observé Patrick O'Hare de Briefing.

Le Swiss Market Index (SMI) s'est contracté de 0,09% à 9149,36 points, après avoir grimpé à 9197,83 points. Le Swiss Leader Index (SLI) a reculé de 0,16% à 1495,75 points, alors que l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) a terminé juste au-dessus de la ligne de flottaison (+0,01% à 10'892,53 points). Sur les 30 principales cotations, 18 ont cédé du terrain et douze en ont gagné.

Lanterne rouge de l'étape, Aryzta a chuté de 8,8%. Les investisseurs craignent que le boulanger industriel ne soit obligé de procéder à une augmentation de capital en raison de l'augmentation des prix des matières premières et de sa participation dans Picard dont il n'arrive pas à se débarrasser alors qu'il prévoyait de la céder fin juillet pour au moins 450 millions d'euros.

Sika et Credit Suisse (-1,3% chacune) ont également clôturé sur un recul de plus de 1%. Barclays a réduit l'objectif de cours de la banque aux deux voiles et confirmé "underweight", estimant que les attentes de consensus pour l'évolution des bénéfices, en particulier dans la banque d'investissement, sont trop élevées. UBS a abandonné 0,9%, alors que Julius Bär a gagné 0,6%.

En tête du classement Dufry (+1,8%) s'est finalement imposé à la première place devant ABB (+1,5%). La troisième place échoit à Vifor (+0,7%), qui présentera ses résultats semestriels mercredi.

Swiss Re (-0,9%), qui s'est prêté à l'exercice vendredi dernier, a vu son objectif de cours abaissé coup sur coup par Vontobel et DZ Bank. Les deux instituts ont cependant renouvelé leur recommandation d'achat du titre.

Zurich Insurance (-0,7%) et Adecco (-0,2%), dont la publication des partiels figure à l'agenda jeudi, ont également clôturé en baisse.

Baader Helvea a abaissé l'objectif de cours de Novartis (+0,3%) mais confirmé "buy". L'analyste a fortement réduit sa prévision de chiffre d'affaires maximum pour le Kisqali, à 1,3 milliard de dollars, contre 7 milliards précédemment. Le concurrent Roche a perdu 0,4%.

Après les chiffres semestriels de Lonza (+0,4%), UBS a relevé l'objectif de cours et confirmé "buy". Les résultats sont une nouvelle preuve de la croissance à long terme sur les marchés finaux du groupe, a commenté l'analyste.

Sur le marché élargi, Belimo (+5,5%) a enregistré au premier semestre des résultats globalement en hausse et supérieurs aux attentes du marché. La direction s'est néanmoins déclarée prudente pour la suite de l'exercice.

La Banque cantonale de Glaris (+8,3%) a progressé fortement dans son coeur de métier, les crédits, lors des six premiers mois de l'année. Malgré une augmentation des charges, l'établissement a amélioré sa rentabilité et la profitabilité.

Ceva Logistics (-0,5%) a finalisé son refinancement à hauteur de 1,4 milliard de dollars. Avec cette opération, la société affirme avoir refinancé la quasi-totalité de sa dette.

buc/jh