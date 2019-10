Bourse Zurich: le SMI finit dans le rouge, après une mauvaise statistique US

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé nettement dans le rouge mardi. Le SMI, qui avait été freiné par ses poids lourds, a encore accentué ses pertes et fini sous les 10'000 points après une statistique américaine décevante.

A New York, Wall Street reculait en matinée, plombée elle aussi par la forte contraction du secteur manufacturier en septembre aux Etats-Unis. L'indice ISM manufacturier a perdu 1,3 point de pourcentage, pour tomber à 47,8 points en septembre, son plus bas niveau depuis 2009. Les analystes espéraient une légère remontée de l'indicateur en territoire positif juste au-dessus de 50 points.

"Les commentaires des personnes interrogées reflètent un affaiblissement continu de la confiance des entreprises", a relevé Timothy Fiore, responsable de l'enquête de l'ISM. "Le commerce mondial demeure le problème principal comme le montre la contraction des nouvelles commandes à l'exportation qui s'est amorcée dès juillet. D'une façon générale, le moral reste très prudent quant à la croissance à court terme", a prévenu ce responsable.

Le SMI a fini en recul de 1,25% à 9952,50 points, avec un plus bas à 9928,66 et un plus haut à 10'124,22. Le SLI a cédé 1,14% à 1520,56 points et le SPI 1,14% à 12'093,10 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 26 ont reculé et quatre avancé.

Lafargeholcim (-3,3%) a terminé lanterne rouge, derrière Credit Suisse (-2,9%) et Richemont (-2,3%).

JPMorgan et Deutsche Bank ont abaissé l'objectif de cours de l'action du cimentier franco-suisse avec recommandations respectives à "overweight" et "hold". L'analyste allemand s'attend à une amélioration organique du résultat opérationnel Ebitda de 4,4%, mais il prévoit aussi un effet négatif de 100 millions au niveau des cours de change. L'analyste américaine prévoit une croissance organique de 4% au 3e trimestre et un effet négatif de l'ordre de 6% au niveau des cours de change.

Aux bancaires, Credit Suisse a publié l'enquête sur la filature du banquier star et ex-employé Iqbal Khan. Le directeur général Tidjane Thiam restera en place. En revanche, deux cadres, dont le directeur opérationnel Pierre-Olivier Bouée, ont remis leur démission, suite à une filature qui a été qualifiée d'"inappropriée".

UBS (-1,8%) et Julius Bär (-1,2%) ont également fortement reculé.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (-1,8%) a fortement pesé sur l'indice. Novartis (-1,1%) et Roche (-0,9%) ont évolué avec le marché.

Sandoz, filiale de Novartis, est poursuivie en justice aux Etats-Unis par Bausch Health, société pharmaceutique spécialisée dans la prévention et le traitement des maladies gastro-intestinales, sa filiale Salix Pharmaceuticals ainsi que le concédant de licence Alfasigma.

SGS (-1,3%) a racheté pour un montant non divulgué certaines activités du Finnish Institute of Occupational Health (FIOH). Jusqu'ici, ce centre finlandais basé à Helsinki était géré comme une institution de droit public indépendante.

Barclays a entamé la couverture de Geberit (-1,0% à 471,90 francs suisses) avec la recommandation "underweight" et un objectif de cours de 410 franc. Les attentes en termes de croissance organique demeurent élevées pour le groupe de technique sanitaire, dans un contexte incertain.

Le podium du jour se compose d'AMS (+1,3%), Sika (+1,0%) et Adecco (+0,6%).

Le groupe autrichien a profité d'informations de presse sur l'abandon de l'offre concurrente de Bain Capital et Advent pour le rachat de l'allemand Osram. AMS a proposé une "ultime offre" à 41 euros par action Osram. Le délai de l'offre expire ce mardi à minuit. Peu avant la clôture, AMS a indiqué qu'il détenait 19,99% des actions du groupe allemand.

Sur le marché élargi, Implenia (+0,6%) a lancé un nouveau véhicule d'investissement comprenant des objets issus de son propre portefeuille immobilier. Ce fonds sera ouvert aux investisseurs, qui pourront en acquérir des actions ou participer aux augmentations de capital.

Stadler Rail (-0,3%) livrera 11 tramways aux transports publics d'Augsbourg, en Bavière. La commande, qui comprend également la maintenance des rames pour une durée de 16 ans, se monte à plus de 60 millions de francs suisses.

Tamedia (-1,1%) a nommé Christine Gabella à la direction de l'unité Médias Payants, en charge de la Suisse romande.

rp/lk