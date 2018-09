Bourse Zurich: le SMI finit dans le rouge, les tensions commerciales dominent

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur un repli après une ouverture en hausse. L'indice vedette, le SMI, est repassé sous la barre des 9000 points. Les investisseurs sont sur la retenue dans l'attente des prochains développements du conflit commercial sino-américain. Les négociations entre Ottawa et Washington sont en outre dans l'impasse.

Les principaux indices de Wall Street évoluaient aussi dans le rouge en milieu de séance.

Si la première séance de septembre lundi a été calme en raison d'un jour férié aux Etats-Unis, il faut en revanche s'attendre à un mois boursier "turbulent", prévient Milan Cutkovic, analyste chez AxiTrader.

"Les inquiétudes des investisseurs vont continuer à peser sur les marchés boursiers européens, en voyant le président américain Trump concentrer désormais ses projets de taxes punitives davantage sur l'Union européenne et moins sur la Chine", ajoute l'analyste.

Aux Etats-Unis, l'activité dans le secteur manufacturier a progressé en août contredisant les attentes des analystes et malgré les inquiétudes liées au conflit commercial entre les Etats-Unis et ses principaux partenaires.

Par contre, les dépenses de construction aux Etats-Unis ont progressé moins qu'attendu en juillet après s'être repliées le mois d'avant.

En Suisse, les prix à la consommation sont restés stables en août par rapport au mois précédent, conformément aux projections des économistes consultés par AWP.

A la clôture, le Swiss Market Index (SMI) a perdu 0,57% à 8951,89 points, après un plus bas journalier à 8905,86 et un plus haut à 9047,66 points. Le Swiss Leader Index (SLI) a cédé 0,48% à 1463,77 points et l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,65% à 10'697,14 points. Sur les 30 principales cotations, six ont gagné du terrain, 23 ont reculé et Swiss Re a fini stable.

Sonova (+2,3%) a terminé sur la meilleure performance du jour, suivi de Credit Suisse (+0,6%) et Kühne+Nagel (+0,4%).

Les autres bancaires ont pris des chemins différents. UBS a grappillé 0,1% tandis que Julius Bär (-1,1%) a perdu des points.

ABB (-0,1%) n'a pas profité du relèvement de la recommandation du titre à l'achat par Citigroup avec un objectif de cours relevé.

Les poids lourds ont aussi pesé sur l'indice vedette. Novartis (-0,4%) et Roche (-0,6%) ont cependant mieux performé que Nestlé (-1,2%). Ce dernier a notamment souffert d'une réduction cosmétique de l'objectif de cours par Barclays, dont les analystes anticipent des effets de change négatifs plus importants que prévu.

Clariant (-1,7%), Vifor (-1,6%) et Adecco (-1,4%) ont accusé les pertes les plus importantes.

Sur le marché élargi, l'assureur Helvetia (+1%) a vu ses primes brutes gonfler de 3,4% au premier semestre, pour un bénéfice net de 223,9 millions, en ligne avec les attentes et en hausse de 6,6% sur un an.

L'énergéticien BKW (-3,2%) a amélioré sa performance au premier semestre, tirant notamment profit de sa réorientation sur les services d'infrastructure et affichant des revenus en hausse.

L'organisateur d'événements et de foires MCH (-10,8%) a subi un important recul du bénéfice net au premier semestre, malgré un chiffre d'affaires en hausse. Pour l'ensemble de l'année, le groupe table sur un résultat opérationnel négatif ainsi qu'une perte nette en millions à trois chiffres. En outre, les analystes de Credit Suisse ont abaissé la perspective pour le rating de crédit de la société d'organisation d'évènements MCH Group à "négative".

