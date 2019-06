Bourse Zurich: le SMI finit dans le rouge, sous la barre des 10'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a connu un coup d'arrêt vendredi et a terminé dans le rouge. Le SMI, qui avait nettement franchi la barre des 10'000 points jeudi, tout en ne réussissant pas à finir au-dessus de ce niveau, a une nouvelle fois perdu du terrain.

A New York, Wall Street hésitait sur la direction à prendre en matinée au lendemain d'un nouveau record du S&P 500. Les nouvelles tensions géopolitiques pesaient sur l'ambiance.

La prudence était de mise pour les investisseurs car il y a "de plus en plus d'incertitudes autour de la situation entre les Etats-Unis et l'Iran et autour de la situation entre les Etats-Unis et la Chine", a relevé M. O'Hare, de Briefing.

Après avoir abattu un drone américain, l'Iran a averti vendredi qu'il défendrait son territoire contre toute attaque des Etats-Unis. Le président américain, Donald Trump, a pour sa part affirmé vendredi ne pas être "pressé" de répondre militairement à l'Iran, expliquant avoir annulé au dernier moment des frappes prévues jeudi soir car elles auraient fait de nombreuses victimes et étaient à ses yeux disproportionnées.

Selon Reuters, qui citait des sources diplomatiques de l'UE, la Commission européenne ne devrait pas prolonger la reconnaissance de l'équivalence boursière dont bénéficie la Suisse. Bruxelles avait accordé en janvier dernier une prolongation de six mois, laquelle expirera le 30 juin prochain. Ce vendredi constituait la date butoir pour la Commission européenne en vue de soumettre une telle proposition.

Le SMI a terminé en recul de 0,52% à 9926,30 points, avec un plus bas à 9915,62 et un plus haut à 9990,24. Le SLI a cédé 0,46% à 1517,13 point et le SPI 0,59% à 11'983,34 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 23 ont reculé et 7 avancé.

Partners Group et Richemont (chacun +0,8%) se sont partagés la plus haute marche du podium, suivis par ABB (+0,7%) et Swiss Re (+0,4%).

Zurich (+0,2%) a profité d'un relèvement d'objectif de cours par Independent Research qui a confirmé "conserver". Le rachat d'ANZ a propulsé la multinationale au firmament des assureurs-vie en Australie, a relevé l'analyste qui estime que le groupe semble par ailleurs bien parti pour assouvir ses ambitions financiers sur la période 2017-19.

Gagnant un jour, perdant l'autre jour: la volatile AMS (-3,9%) a fini lanterne rouge, précédant Sonova (-2,6%) et Temenos (-2,3%)

Les poids lourds Roche (-1,3%), Novartis (-1,1%) et Nestlé (-0,5%) ont pesé sur l'indice.

Julius Bär a relevé l'objectif de cours du bon de jouissance Roche et confirmé "hold". Le géant bâlois dispose de l'incubateur le plus prometteur de la branche, estime le gestionnaire de fortune zurichois. L'exercice 2020 risque néanmoins de représenter un passage à vide, en raison de l'essor de la concurrence des biosimilaires.

Citigroup a entamé la couverture de Sika (-0,1%) à "buy" et un objectif de cours à 188 francs suisses. Le groupe est leader du marché dans le segment de la chimie pour la construction, a commenté l'analyste et il jouit d'une technologie supérieure et de marges meilleures que celles de la concurrence. Dans un proche avenir, l'expert table sur un potentiel de croissance du bénéfice par action. Les risques se situent au niveau d'un vent contraire croissant sur le plan macroéconomique.

Aux bancaires, Credit Suisse (-0,5%) et UBS (-0,1%) ont cédé du terrain, alors que Julius Bär (+0,1%) en a gagné.

Sur le marché élargi, Cosmo Pharmaceuticals (+0,3%) a revendiqué un potentiel avantage de l'antibiotique Aemcolo contre la diarrhée du voyageur non dysentérique (tourista) chez l'adulte par rapport aux autres traitements existants.

Orior (+6,3%) a indiqué que les effets de la peste porcine qui sévit en Chine étaient "minimes" pour le groupe. A l'inverse, Bell (-1,3%) avait lancé mercredi un avertissement sur résultat en raison de l'envolée des prix pour cette viande.

Comet (-3,5%) a annoncé les départs simultanés et immédiats du directeur général René Lenggenhager et de la responsable des ressources humaines Prisca Hafner.

rp/vj