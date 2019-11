Bourse Zurich: le SMI finit dans le vert après une séance en dents de scie

Zurich (awp) - La Bourse suisse a connu une séance en dents de scie mardi. Le SMI a évolué dans une fourchette d'un peu plus d'une quarantaine de points, passant la majeure partie de la séance dans le rouge. Il s'est redressé sur la fin et a terminé quelques encablures au-dessus des 10'300 points.

A New York, Wall Street gagnait un peu de terrain en matinée. Les investisseurs étaient sur leur garde avant d'éventuelles annonces sur le commerce par le président Donald Trump qui devait s'exprimer (en début de soirée heure suisse, ndlr) devant le Club économique de New York.

"Les investisseurs écouteront attentivement tout signal sur l'avancement des négociations et des conditions que pourraient avoir les États-Unis pour la suppression des droits de douane", a souligné Art Hogan de National Holdings.

Le SMI a fini en hausse de 0,09% à 10'313,16 points, avec un plus bas à 10'282,44 et un plus haut à 10'318,81. Le SLI a grignoté 0,08% à 1586,20 points et le SPI a cédé marginalement 0,01% à 12'453,92 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 ont progressé, 9 reculé tandis que Sonova et Swiss Re ont fini stable.

Lonza (-4,5%) et AMS (-3,9%) se sont disputés la lanterne rouge, derrière Richemont (-0,6%). Swatch (-0,2%) a aussi fléchi. Les valeurs du luxe avaient fortement souffert la veille dans le sillage des troubles politiques à Hong Kong.

Le chimiste de spécialités bâlois a annoncé le départ de son directeur général Marc Funk pour des "raisons personnelles", moins d'un an après sa prise de fonction. Le président du chimiste de spécialités Albert Baehny se chargera de l'intérim, en plus de ses fonctions actuelles, jusqu'à la nomination d'un nouveau patron. Les analystes se sont interrogés sur ce retrait surprise. Ces remous à la tête d'un groupe disposant "d'un modèle d'affaires stable et défensif sont surprenants", a notamment commenté UBS.

La reprise d'Osram Licht par AMS se précise. Le fabricant autrichien de capteurs a signé un accord avec le spécialiste allemand de l'éclairage concernant l'opération. Le conseil d'administration de l'entreprise munichoise recommande désormais à ses actionnaires d'accepter l'offre publique d'achat du groupe basé à Unterpremstätten.

A l'autre extrémité du classement, Partners Group (+1,3) précède ABB (+1,0%) et Geberit (+0,9%).

Egalement recherché, Novartis (+0,8%) a soutenu l'indice. Le géant pharmaceutique a publié des résultats d'étude positifs pour son médicament Cosentyx contre l'arthrite psoriasique axiale. Une demande d'homologation du médicament dans cette indication a été déposée auprès des autorités européennes (EMA) et va l'être auprès de l'Agence américaine des médicaments (FDA).

Filiale de Novartis spécialisée dans les génériques Sandoz a revendiqué mardi des résultats positifs pour son traitement Erelzi contre plusieurs formes d'arthrite.

Les deux autres poids lourds Nestlé (-0,5%) et Roche (+0,1%) ont évolué diversement.

Sur le marché élargi, Klingelnberg (-9,0%) a creusé sa perte opérationnelle sur les six premiers mois de son exercice décalé 2019/20 et s'attend à voir son chiffre d'affaires annuel amputé de près d'un cinquième.

Barry Callebaut (-6,1%) a chuté après que Jacobs Holding a annoncé avoir placé avec succès 10,02% de ses parts, tout en restant l'actionnaire de référence du groupe avec une participation de 40,08%. L'analyste de la BC de Zurich a été surpris par l'ampleur de la cession, mais il a salué l'augmentation du flottant après cette opération.

SIG Combibloc (-2,0%) a confirmé ses objectifs à court et moyen terme, à l'occasion de sa journée dédiée aux investisseurs.

Schmolz+Bickenbach (+3,7%) a publié des résultats trimestriels en chute libre et bien inférieurs aux prévisions, en raison des grandes difficultés rencontrées sur le marché de l'automobile.

PSP Swiss Property (+1,7%) a vu sa rentabilité progresser au-delà des attentes sur les neuf premiers mois de 2019. La société immobilière zougoise a relevé légèrement ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

rp/lk