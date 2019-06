Bourse Zurich: le SMI finit dans le vert, de peu sous les 9900 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive vendredi. Le SMI qui avait brièvement refranchi les 9900 points vers 17 heures, a calé sur la fin et fini de peu sous ce niveau. La prudence restait de mise avant la rencontre, samedi à Osaka, entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping en marge du sommet du G20.

A New York, Wall Street évoluait sur une note légèrement positive en matinée. Les investisseurs évaluaient l'hypothèse d'une trêve entre les Etats-Unis et la Chine sur le dossier brûlant du commerce, au démarrage d'un G20 au Japon dont le point d'orgue sera une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping samedi.

Le président Trump a dit vendredi s'attendre à une rencontre "productive" avec son homologue chinois. "Une part de la hausse (des indices) peut être attribuée à l'optimisme autour d'une possible trêve", a commenté Patrick O'Hare de Briefing. Mais de nombreux observateurs soulignaient également la "prudence" des marchés face au très nombreuses zones d'incertitude qui entourent le rendez-vous de ces dirigeants.

Dans un autre domaine, SIX tire les conclusions de la décision de l'Union européenne de ne pas prolonger l'équivalence boursière pour la Suisse. Il va suspendre certaines prestations à compter de lundi, notamment le négoce de toutes les actions du segment "Sponsored Foreign Shares".

Le SMI a terminé en hausse de 0,39% à 9898,24 points, avec un plus haut à 9901,57 et un plus haut à 9817,72. Le SLI a gagné 0,64% à 1521,20 points et le SPI 0,53% à 11'977,38 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 25 ont progressé et 5 reculé.

Avec SGS (-0,8%), lanterne rouge, les perdants du jour sont LafargeHolcim (-0,5%), Credit Suisse (-0,4%), Swatch (-0,04%) et Novartis (-0,01%).

Merrill Lynch a abaissé la recommandation de SGS à "underperform" de "neutral" et fortement réduit l'objectif de cours. Les analystes américains invitent à la prudence à court terme, en raison notamment de la détérioration des indicateurs de croissance, de la valorisation élevée et d'une possible sortie de l'indice SMI. Goldman Sachs pour sa part abaissé l'objectif de cours et confirmé "sell", anticipant un ralentissement de la croissance, pénalisée par certains segments d'activité au 1er semestre.

Aux bancaires, Credit Suisse a certes passé l'épreuve du feu aux Etats-Unis avec les tests de résistance de la Réserve fédérale (Fed), mais s'est vu au passage sommé de revoir son processus de distribution de capital avant fin octobre, ne décrochant qu'un feu vert conditionnel. Epargné par les reproches, UBS (+0,2%) a gagné un peu de terrain.

Pas concernée par les tests de résistance de la Fed, Julius Bär (+1,5%) a profité d'un relèvement de recommandation à "outperform" de "neutral" par Macquarie qui a confirmé l'objectif de cours. L'analyste juge que la banque zurichoise est bien placée pour profiter d'un rebond, au terme d'un passage à vide cyclique. L'environnement de marché reste néanmoins hautement incertain pour l'ensemble des acteurs qui le composent.

Dans le camp des poids lourds, Roche (+0,4%) a bénéficié d'une décision du Comité européen des produits médicinaux à usage humain (CHMP) qui a émis une recommandation pour une extension d'indication de Tecentriq (atezolizumab) au traitement d'un certain type de cancer du sein.

Nestlé (+0,5%) a aussi soutenu l'indice.

En tête des gagnants, AMS (+5,4%) avait déjà engrangé près de 10% la veille après l'annonce de la conclusion d'un partenariat avec le pionnier chinois de l'intelligence artificielle MEGVII.

Sur le marché élargi, Implenia (+1,0%) a décroché un contrat en Norvège avec l'espagnol Acciona. La part de contrat du groupe de Dietlikon se monte à près de 390 millions de francs suisses.

Credit Suisse a réduit l'objectif de cours de Valora (-0,8%) et confirmé "neutral.

Aluflexpack a terminé à 22,50 francs suisses. Le fabricant d'emballages est venu compléter ce vendredi le SPI avec un prix d'émission de 21 francs suisses et un premier cours à 22,10 francs suisses. La capitalisation boursière dépasse les 360 millions de francs suisses, à l'aune du prix d'émission.

