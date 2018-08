Bourse Zurich: le SMI finit dans le vert et franchit les 9200 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé la séance sur une note positive et le SMI a franchi la barre des 9200 points, son plus haut ces six derniers mois. La saison des résultats s'est poursuivie avec les chiffres de quelques entreprises du marché élargi, dont Oerlikon qui tenait la vedette.

Les principaux indices de Wall Street évoluaient également dans le vert en milieu de séance.

Enthousiasmés par une bonne saison des résultats d'entreprises, les investisseurs ne semblent toujours pas préoccupés par les sanctions américaines à l'encontre de l'Iran et potentiellement des effets collatéraux qui pourraient toucher les entreprises commerçant avec la République islamique, font remarquer les analystes de Mirabaud Securities. La guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine est également oubliée pour le moment.

La hausse du jour est aussi à mettre sur le compte d'une moins forte baisse de la consommation des ménages au Japon en juin, mais surtout de la plus forte progression des salaires dans le pays depuis janvier 1997, estiment les spécialistes.

Au niveau économique, les réserves de devises de la Banque nationale suisse (BNS) ont enregistré une hausse en juillet de 1,5 milliards de francs suisses. A la fin du mois sous revue, elles ont atteint 749,74 milliards de francs suisses, contre 748,21 milliards fin juin.

Sur le plan international, en Allemagne, la production industrielle a reculé de 0,9% en en juin sur un mois et l'excédent commercial a diminué à 19,3 milliards d'euros.

En France, le déficit commercial s'est creusé légèrement en juin, atteignant 6,2 milliards d'euros contre 6 milliards le mois précédent.

Aux Etats-Unis, on attend en soirée (heure suisse) les crédits à la consommation en juin.

A la clôture, le SMI a gagné 0,57% à 9201,22 points, avec un plus haut du jour à 9213,21 et un plus bas à 9151,86. Le SLI a pris 0,6% à 1504,72 points et le SPI 0,5% à 10'946,63 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 28 ont avancé, deux reculé et Kühne & Nagel a finit stable.

Credit Suisse (+1,7%) a terminé la séance en haut du podium, suivi des valeurs du luxe Swatch (+1,5%) et Richemont (+1,3%).

Les autres valeurs bancaires, Julius Bär (+1,2%) et UBS (+0,8%) ont également bien progressé mardi.

Adecco (+1,2%) et Zurich (+0,8%) ont aussi attiré l'attention des investisseurs, deux jours avant la publication de leurs chiffres trimestriels.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé et Roche (+0,5% chacun) ont soutenu l'indice, de même que Novartis (+0,1%) de manière plus modeste.

Dans le camp des perdants Aryzta (-1,7%) finit lanterne rouge et Givaudan (-0,5%) a remporté l'avant-dernière place.

Sur le marché élargi, Oerlikon (+3,6%) a nettement gagné du terrain. Le groupe zurichois a affiché de solides résultats au premier semestre. Les entrées de commandes se sont notamment envolées, laissant augurer d'une solide activité, ainsi que la rentabilité. La direction a relevé ses objectifs pour l'ensemble de l'année.

La Banque cantonale de Genève (+2,5%) a signé une bonne performance au premier semestre, enregistrant des croissances marquées dans ses deux principales activités. Le groupe a dégagé un résultat en forte hausse. La somme du bilan affiche un léger repli.

Swissquote (+2,2%) a annoncé le rachat de l'établissement luxembourgeois Internaxx Bank pour 27,7 millions d'euros. Avec cette acquisition, la banque en ligne vaudoise s'assure un accès au marché européen, relève-t-elle dans un communiqué.

Galenica (stable) a vu son résultat et sa rentabilité - hors effets exceptionnels - augmenter au cours des six premiers mois de l'année, et ce malgré des recettes quasiment stagnantes en raison de baisses de prix des médicaments plus importantes qu'annoncé. Si Vontobel a été impressionné par le bond du résultat opérationnel, la BC de Zurich note que les conditions cadre dans lesquelles évolue le groupe ne sont pas appelées à s'assouplir.

