Bourse Zurich: le SMI finit dans le vert, porté par ses poids lourds

Zurich (awp) - La Bourse suisse, qui avait évolué une partie de la matinée dans le rouge, a terminé sur une note positive. Le SMI, soutenu par ses trois poids lourds, a fini au-dessus de la barre des 9000 points.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée, à l'entame d'une semaine très politique, avec les élections américaines de mi-mandat mardi, et économique, avec une réunion de la banque centrale américaine.

Les Américains sont appelés aux urnes mardi pour les élections de mi-mandat, une série de scrutins nationaux et locaux organisés deux ans après la présidentielle, qui se transforment souvent en référendum sur l'occupant de la Maison Blanche.

"Peu de choses comptent vraiment aujourd'hui alors que les élections se profilent demain", a indiqué Phil Davis, de PSW Investments.

Toutefois, "les vrais inquiétudes du marché se situent davantage autour des taux d'intérêt, des tensions commerciales avec la Chine, et du ralentissement des économies étrangères", a indiqué Patrick O'Hare, de Briefing. La relation Pékin-Washington rendait justement nerveux les investisseurs alors que plusieurs officiels américains et chinois ont pris la parole ces derniers jours.

Les marchés se préparaient également à la tenue d'une nouvelle réunion de la banque centrale américaine (Fed) mercredi et jeudi, au cours de laquelle aucune hausse de taux d'intérêt n'est attendue. Une quatrième hausse de taux sur l'année est plutôt anticipée lors de la prochaine réunion du 19 décembre.

Le SMI a terminé en hausse de 0,18% à 9008,58 points, avec un plus haut à 9043,29 et un plus bas à 8960,84. Le SLI, au sein duquel les poids lourds ont moins de poids, a perdu 0,40% à 1417,43 points. Le SPI a cédé 0,01% à 10'614,81 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 7 ont progressé et 23 reculé.

Le podium du jour se compose de Roche (+1,2%), Novartis (+0,9%) et Nestlé (+0,6%). Dans le cadre de sa journée R&D, Novartis a annoncé détenir dans son portefeuille 26 médicaments susceptibles de générer plus d'un milliard de ventes par an.

A l'inverse, la lanterne rouge AMS (-4,7%) a encore perdu du terrain après la publication de chiffres trimestriels décevants par Apple vendredi. Après un plongeon de près de 7% vendredi, l'action du groupe à la pomme poursuivait son déclin (-3,2%) lundi en matinée.

Dufry (-4,6%) et Logitech (-4,0%) complètent le trio des plus gros perdants. Le détaillant aéroportuaire a enregistré sur neuf mois une croissance organique de 3,1%, en deçà des attentes et très loin des 7,9% enregistrés un an plus tôt.

Swatch (-2,7%) et Richemont (-1,3%) avaient fortement progressé vendredi et rentraient dans le rang.

Adecco (-2,1%) dévoilera ses résultats trimestriels mardi. Lors de la journée dédiée aux actionnaires de mi-septembre, le géant du travail temporaire a donné des indications sur la marche des affaires, si bien que le potentiel de surprise est limité, selon les analystes.

Sur le marché élargi, U-Blox (-13,7%) a fait les frais d'un rabotage d'une réduction d'objectif de cours par UBS, qui s'inquiète de l'exposition du fabricant de semi-conducteurs au conflit commercial sino-américain.

Dans le cadre de sa collaboration avec Migros, Zur Rose (-0,8%) va ouvrir jeudi à Zurich une troisième pharmacie intégrée au supermarché du géant orange.

GAM (-0,1%) a encore fait l'objet de rumeurs de rachat partiel relayées par le Financial Times, mais rejetées par la direction.

La société immobilière BFW Liegenschaften (+0,2% à 43,90 francs suisses) a bouclé son programme de rachat d'actions. Près du tiers du capital-actions a été servi, alors que le groupe avait fixé pour l'opération un plafond à 20%, proposant 45 francs suisses par titre.

Lem (+0,9%) présentera ses résultats au 1er semestre mardi. Les analystes tablent sur un ralentissement le croissance dans le secteur principal de l'industrie au 2e trimestre. Le secteur des énergies renouvelables devrait en assumer la responsabilité, les réglementations chinoises jouant un rôle de frein.

rp/jh