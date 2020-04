Bourse Zurich: le SMI finit de justesse dans le rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note légèrement négative jeudi, après une séance largement passée dans le rouge. Après une ouverture encore positive, le SMI est rapidement passé sous la barre et a inscrit un plus bas du jour vers 14 heures.

Par la suite, il a peu réagi à l'annonce des demandes hebdomadaires d'allocations de chômage aux Etats-Unis, en repli à 4,4 millions après 5,2 millions la semaine précédente. Puis, le SMI s'est nettement redressé dans le sillage Wall Street pour reperdre une bonne partie de ses gains en clôture.

A New York, les trois indices principaux évoluaient dans le vert en matinée. "La +bonne nouvelle+ est que le nombre de nouveaux demandeurs est à son plus bas depuis quatre semaines", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.com. "La mauvaise nouvelle est que nous enregistrons toujours des millions de nouvelles inscriptions", a-t-il immédiatement relativisé.

Depuis mars, les Etats-Unis ont recensé au total plus de 26 millions de nouveaux chômeurs, une explosion due aux mesures de confinement prises dans l'ensemble du pays pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Les investisseurs continuaient par ailleurs d'observer l'évolution des prix du pétrole, qui poursuivaient leur remontée de la veille après un effondrement sans précédent en début de semaine dans un marché ravagé par la chute de la demande et la quasi saturation des capacités de stockage. Les cours étaient notamment soutenus par le regain de tensions entre Washington et Téhéran.

Le SMI a terminé en baisse de 0,05% à 9625,48 points, avec un plus haut à 9701,60 points et un plus bas à 9529,99 points. Le SLI a pris 0,14% à 1386,58 points et le SPI a cédé 0,07% à 11'891,70 points. Sur les 30 valeurs vedettes, dix ont abandonné leurs gains et 20 ont progressé.

Givaudan (-1,8%) a terminé lanterne rouge derrière Nestlé (-1,4%) et Zurich Insurance (-1,4%).

Jefferies et HSBC ont réduit l'objectif de cours de Sika (-1,2%), mais toutes deux confirmé "buy". La banque britannique a, dans la même étude sectorielle, relevé la recommandation pour Lafargeholcim (+1,3%) à "buy".

Nestlé publie ses revenus trimestriels vendredi. Crise du coronavirus oblige, les prévisions des analytes divergent fortement.

Les deux autres poids lourds Roche (+0,3%) et Novartis (-0,1%) ont affiché des directions opposées. Ce dernier a publié dans le New England Journal of Medicine les résultats d'une étude clinique avancée, démontrant la supériorité du Jakavi sur la meilleure option thérapeutique actuelle contre la maladie du greffon contre l'hôte. L'étude Reach2 a été menée sur des patients n'ayant pas réagi à un traitement aux stéroïdes en première ligne.

Vontobel a relevé l'objectif de cours de Roche et confirmé "buy". L'analyste prévoit une érosion des recettes moins rapide qu'escompté pour Avastin, Herceptin et Rituxan. Par ailleurs la division Diagnostics devrait à long terme mieux se défendre, les montants globaux investis dans les systèmes sanitaires ayant été augmentés en raison de la pandémie de coronavirus.

Dans le camp des gagnants, la volatile AMS (+5,8%) précède Alcon (+2,5%) et UBS (+2,5%).

Julius Bär (+1,0%) et Credit Suisse (+2,3%) ont aussi nettement progressé. La banque aux deux voiles a fait état d'un premier trimestre nettement plus porteur qu'escompté. La pandémie de coronavirus a cependant posé les premières difficultés au numéro deux bancaire suisse qui a constitué au premier trimestre des réserves pour plus d'un milliard de francs suisses.

Sur le marché élargi, Dufry (+5,5%) a confirmé à l'issue du premier trimestre l'impact catastrophique de la suspension du trafic des passagers internationaux sur ses affaires. Il proposera aux actionnaires de se passer de dividende au titre de 2019. Le groupe bâlois a présenté parallèlement un vaste plan de refinancement, comprenant notamment facilités de crédit et emprunt convertible.

Idorsia (-1,8%) a revu à la baisse ses plans de dépenses à l'issue du premier trimestre qui s'est achevé avec une perte nette aggravée à 120 millions de francs suisses.

Obseva (+7,7%) a publié des résultats concluants en phase II sur le linzagolix contre des troubles liés à l'endométriose.

rp/al