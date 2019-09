Bourse Zurich: le SMI finit en dents de scie juste dans le rouge après la BCE

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé en dents de scie et près de l'équilibre jeudi. Le SMI a fini de justesse dans le rouge, après avoir fortement varié dans le sillage des annonces de la Banque centrale européenne (BCE), inscrivant au passage de nouveaux plus hauts historiques en séance et en clôture, à respectivement 10'140,93 et 10'094,09 points.

La séance a été marquée au sceau de la BCE qui a comme prévu abaissé son principal taux directeur. L'institut de Francfort a aussi décidé de réactiver ses rachats de dette publique et privée, à raison de 20 milliards d'euros par mois à compter du 1er novembre.

La BCE en outre raboté ses prévisions pour l'économie de la zone euro, un diagnostic justifiant à ses yeux le lancement d'un nouveau paquet de mesures anti-crise. Elle s'attend à une "faiblesse de plus longue durée" de la conjoncture européenne, a expliqué à la presse son président Mario Draghi.

A New York, Wall Street avançait en matinée, soutenue par les espoirs de progrès dans la saga commerciale sino-américaine et digérant les annonces de la BCE.

Le SMI a terminé en recul marginal de 0,04% à 10'094,09 points, avec un plus bas à 10'057,12 et un plus haut à 10'140,93 points. Le SLI a cédé 0,05% à 1549,38 points et le SPI a terminé stable à 12'249,42 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 13 ont reculé et 17 avancé.

Les plus gros perdants sont Credit Suisse (-1,2%), Richemont (-1,1%) et UBS (-0,9%). Avec Julius Bär (-0,2%), les bancaires ont souffert après les décisions de la BCE.

A l'instar de son concurrent genevois, Swatch (-0,4%) a aussi perdu du terrain. Les valeurs du luxe n'ont pas profité des signaux d'accalmie dans le conflit commercial sino-américain.

Le podium du jour se compose de SGS (+1,5%), AMS (+1,2%) et Swisscom (+0,9%).

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (+0,5%) et Novartis (+0,1%) ont soutenu l'indice, alors que Roche (-0,7%) a pesé.

Novartis a présenté de nouvelles données en faveur du Mayzent contre la sclérose en plaques. Le groupe a conclu avec le fournisseur américain de formations diversifiées Coursera un accord sur trois ans extensible, ouvrant à ses quelques 108'000 employés - dont 13'000 en Suisse - l'accès à un catalogue de plusieurs milliers cours.

Roche a fait état de résultats concluants pour le satralizumab contre la neuromyélite optique et un spectre de troubles associés (NMOSD), mais cette maladie ne constitue qu'un bien modeste marché.

Nestlé veut afficher un bilan "zéro émission nette de gaz à effet de serre" à l'horizon 2050. Cet engagement s'accompagne notamment de mesures de reforestation, du développement de plus d'aliments à base de plantes et de l'inauguration à Lausanne de son Institut des sciences de l'emballage.

Zurich Insurance (+0,7%) a profité d'un relèvement d'objectif de cours par Deutsche Bank, qui a confirmé "hold". L'analyste a pris en compte l'amélioration des perspectives de marge dans l'assurance dommages, ainsi que des estimations de bénéfice revues à la hausse.

ABB (+0,3%) a débuté les travaux de construction d'une nouvelle unité de recherche et de fabrication dans le domaine de la robotique près de Shanghai pour 150 millions de dollars.

Sur le marché élargi, le fabricant d'implants dentaires Straumann (+1,4%) a fondé une coentreprise avec Modern Dental pour étendre ses activités à Hong Kong et Macao.

AOC, actionnaire allemand de Sunrise (+0,6%) s'est à son tour prononcé contre le rachat d'UPC Suisse.

Romande Energie (-3,2%) a vu son bénéfice net réduit de plus de moitié au premier semestre, en raison de sa participation indirecte dans Alpiq, qui a subi une lourde perte.

Dormakaba (-2,5%) a manqué les attentes du consensus avec ses résultats 2018/19, malgré l'amélioration de la performance en matière de rentabilité brute et nette.

Le laboratoire transalpin Newron (-1,8%) a accéléré sa combustion de liquidités pour alimenter ses activités de recherches sur les six premiers mois de l'année, creusant son déficit.

Peach Property (-1,5%) a acquis plus de 3670 appartements en Allemagne. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

rp/buc